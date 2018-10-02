印度政府官员称应对iPhone增税 抑制“奢侈品”消费

苹果未来在印度市场将面临更加严峻的环境。印度总理Narendra Modi的一位高级顾问坚称印度应当限制像iPhone等奢侈品的进口，并对其增加征税，而不是通过提高利率来支撑卢比。
据彭博社报道，经济咨询委员会的成员拉辛·罗伊（Rathin Roy）坚持认为政府应当减少享受奢侈品对该国公民的吸引力。“我们需要积极发出信号，抑制我所说的奢侈品消费的增加情况。”
这些奢侈品包括iPhone，罗伊表示最近印度iPhone的进口量出现增长。其他奢侈品消费的例子包括海外教育以及其他服务。
在周三印度政府宣布将增加包括珠宝、鞋类在内的多种商品进口税之后，罗伊作出了这样的评论。iPhone以及类似产品很有可能会受到未来进口税率上调带来的负面影响，因为除了石油之外，电子产品和黄金是该国最大的进口商品。
罗伊的建议是否会被总理采纳，具体还要视乎印度在接下来几个月的举动。如果印度接受这项提议，那么苹果目前在印度市场为增加销量付出的努力都将受阻。
苹果目前正等待获批在印度开设完全由公司自己运营的零售店，并已经考虑开设特许经营店作为临时方案。通过扩大装配合作伙伴Wistron的iPhone产量，苹果也许能够抵消进口税上调带来的一些负面影响。
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