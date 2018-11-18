习近平与彭斯被拍到通过翻译交谈

国家主席习近平与美国副总统彭斯（背对镜头白发者）一同身穿巴新传统衬衫大合照，二人被拍到透过翻译交谈，但未知内容。
习近平昨日出席亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会，在演讲中强调“一带一路”是“开放的合作平台”，不针对谁也不排除谁，并称“无论冷战、热战还是贸易战，都不会有真正的赢家”，并不点名美国进行保护主义、单边主义。但紧随其后致辞的美国副总统彭斯（Mike Pence），点名批评中国的“一带一路”与在南海的作为，更称中国设置的贸易壁垒史无前例。
二人昨晚合照后简单交流
习近平和彭斯一同在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港出席APEC峰会，二人昨晚身穿巴新民族服装合照后，被拍到透过翻译简单交流，但现时未知内容。习近平昨日上午在APEC工商领导人峰会发表演讲，他不点名批评美国，称“走保护主义、单边主义的老路，不仅解决不了问题，还会加剧世界经济的不确定性，自我封闭只会失去世界，最终也会失去自己。”习近平强调，“如果人为设置壁垒，切断各国经济上的密切联系，不仅违背经济规律和历史潮流，也不符合各国人民普遍愿望，既是短视的，也是不会成功的”。
习：自我封闭失世界 终失自己
习近平还称，“历史告诉我们，如果走上对抗的道路，无论是冷战、热战还是贸易战，都不会有真正的赢家”，并称国与国只要平等相待、互谅互让，没有透过协商解决不了的问题。他强调，中国提倡的“一带一路”是开放的合作平台，没有地缘政治目的，不针对谁也不排除谁，不会关起门来搞小圈子，不是有人说的所谓“陷阱”。
讽“束缚带单行路” 彭斯威胁征税加码
而随后致辞的彭斯则毫不避讳直接点名批评中国。彭斯表示，中国设置的贸易壁垒史无前例，包括关税、盗用知识产权、强迫技术转让和不公平的补贴。他说，美国已经对2500亿美元的中国产品征收关税，并可能将征税规模扩大一倍。彭斯说，美国不会改变这一应对方式，直到中国作出改变。
彭斯又批评中国的“一带一路”不透明，基础建设贷款充满债务陷阱，他将“一带一路”（Belt and Road）称为“束缚带或单行路”（constricting belt or one-way road），还继续批评中国南海军事化。 彭斯透露，美国将与盟友澳洲一起在巴布亚新几内亚马努斯岛（Manus Island）的隆布卢姆（Lombrum）兴建海军基地，以确保同盟利益及关键基础设施的安全。
路透社引述马努斯岛省长本杰明（Charlie Benjamin）称，由澳洲在当地协助兴建海军基地一事，并未与他商量，他也没有就该计划向本地居民征求意见。本杰明直言，“让澳洲远离隆布卢姆”，言下之意可能阻挠建港。
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