特朗普完成“通俄门”问答 指提问人“心存恶念”

美国总统特朗普上周五（16日）表示，他已就“通俄门”特别检察官米勒的提问亲自完成书面回答，指提问的人“可能心存恶念”，想借此令他堕入法网。
亲自操刀 “非常轻易地回答”
特朗普在白宫记者会上说：“不是我的律师写答案，是我写的。我被问了一连串问题，非常轻易地回答。”他批评撰写提问的人“可能心存恶念”，想令他面临作伪证的指控，“我肯定他们准备就绪，他们喜欢拘捕人”。他又说，书面回答目前尚未交到调查团队。
特朗普在中期选举后即把在通俄门调查避嫌的司法部长塞申斯革职，但未让批准米勒调查“通俄门”的副司法部长罗森斯坦署任，惹来外界揣测特朗普会否炒掉米勒。他上周四在Twitter形容米勒“矛盾”，调查是“绝对疯狂”，批评参与调查是“令国家蒙羞”，翌日受访时再斥调查浪费“数以百万计美元”。
记者若再行为不检即离场
另外，在联邦法院上周五要求白宫必须恢复CNN记阿科斯塔（Jim Acosta）的采访通行证后，特朗普称若阿科斯塔再次“行为不检”，会将他踢出记者会，又称白宫正拟定记者会采访规则，若记者行为“欠庄重”，自己会中途离场。
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