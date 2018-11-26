因2008年金融危机而生的G20峰会即将面临重大考验





当20国集团(G20)领导人在2008年首次会面时，他们面临一个危急的任务，即将全球经济从70多年来最糟糕的金融危机中拯救出来。他们最后成功了。





10年过去了，在经济危机之际同舟共济的情景已成往事。G20领导人下周将在阿根廷开会，预计他们将难以就议事日程中两个最大且最棘手的全球问题--贸易和气候变化的公报内容达成一致。

欧洲和亚洲各国政府负责为此次会议做准备的官员称，对于这次为期两日的会议在12月1日结束时是否会发布公报，他们持谨慎乐观态度。

但很多人称，事情可能简化为确保获得美国总统特朗普的同意。特朗普曾公开对人类活动引发的气候变化表示怀疑，他还采取保护主义贸易政策和更为孤立的外交政策。

最近的历史表明，起草公报的官员周一在布宜诺斯艾利斯认真投入工作时将面临艰难的挑战。

上周末，出席亚太经合组织(APEC)峰会的各国官员史上首次未能达成联合公报，因美国和中国在贸易和安全方面存在冲突。

5月，七国集团(G7)峰会经过激烈交锋、以争吵结束后，特朗普拒签G7公报，原因也是关税和贸易。

“它是个比G7还难管理的俱乐部，”法国一外交消息人士说，“让我们面对它。问题很困难，自去年来谈判一直很艰难。今年还将如此，甚至会更艰难。”

这将是特朗普对2,500亿美元中国输美商品加征关税，以迫使中国在扩大市场准入、强制技术转让和窃取知识产权方面做出妥协后，中美领导人首次会晤。

作为回应，中国也已经对美国产品加征关税。

经济合作暨发展组织(OECD)发出警告称，贸易战升级--1月1日起美国对2,000亿美元中国输美商品征收关税的税率将从10%增加至25%--将阻碍全球经济增长。

来自一些G20国家的官员急切想要看到中美贸易战迅速结束，他们期望特朗普和中国国家主席习近平在G20峰会间隙的会晤至少能让战火部分停熄，但对此并不确定。

而在美国和中国，情绪较为悲观。

特朗普的一位高级官员称，白宫内部不确定特朗普在同习近平就贸易和其他争端展

开会谈时，将向对方施加多大的压力，特朗普将从他的高级助理的建言中理出头绪，这些建议时而是相互冲突的。



“(对这次会谈的)期望很低。但让这种个人关系维持下去具有极高的优先程度，”这位美国官员在谈到特朗普和习近平时说。尽管中美两大经济体之间关系紧张，但两国领导人仍寻求打造紧密的工作关系。

据中国经济学家和学者称，中国对本次G20会议的主要目标是让美国不要在1月上调关税。但习近平并不会屈从胁迫去达成不好的交易。

“即便他们能达成一项小协议，中美领导人也难以达成根本性的协议，因此贸易战不会停火，”中国人民大学国际关系学院美国研究中心主任时殷弘教授表示。他还是政府外交方面的顾问。

特朗普周四表示，他已经充分做好准备与习近平会面。

“这不是‘哦，我要坐下来研究一下。’每一个因素我都知道，我比任何人都了解。我的直觉一向正确。我们做得不错，我告诉你们中国非常想达成协议。”

特朗普还将会见俄罗斯总统普京。自7月在赫尔辛基峰会会面以来，两位领导人还没进行过正式会晤。但上次会面招致批评者指责特朗普刻意讨好普京。

**“别无选择”**

G20领导人预计还将讨论改革世界贸易组织(WTO)，但官员们称不大可能达成协议。

美国愈来愈怀疑WTO解决国际贸易争端的能力。欧盟也在推动WTO改革，希望WTO更有能力处理现代贸易问题。

一名欧盟高层官员表示，欧洲国家非常期望最终公报提及对抗气候变迁一事。特朗普已公开宣布怀疑支持巴黎气候公约的科学论据，准备让美国退出公约。

尽管在一些重要议题上立场分歧，且美国对多边机制的作用益发质疑，但G20成员国坚持认为G20是全球领袖会晤、对重大议题交换看法的一个重要机会。

“G20的存在本身就有助于在必要时让我们迅速集合起来，从全球层级讨论重要议题，”亚洲一名G20成员国高层官员称。

一名参与G20会议筹备工作的德国高层官员表示，尽管当前气氛紧绷，德国仍坚信G20是多边及双边磋商的场合。

“有时你就是得有耐心。除了设法一起合作，也没有其他选择了，”这名官员说。(路透社）

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