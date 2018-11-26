韩国瑜选后拼经济　当选隔天热线郭台铭邀设厂

打造高雄全台首富，是准高雄市长韩国瑜竞选时重要政见，在前高雄县长杨秋兴牵线下，韩国瑜昨亲自致电鸿海集团总裁郭台铭，两个都是“阿莎力”性格的领导人，传在电话中交谈甚欢，韩国瑜更力邀郭台铭扩大在高雄的投资，希望落实高雄对外大开大放、全力攻经济的政见。
据了解，韩国瑜是于25日下午3点多在左营莲潭会馆与杨秋兴等人会商，在座人士还有立委许淑华。韩国瑜在24日开票结束后就未再安排公开行程，阵营人士透露，韩国瑜就如他在当选感言中说的，没有丝毫喜悦，千斤万斤一肩扛，对于如何改善高雄经济相当急切。
据了解，鸿海目前在高雄软体科学园区原本就有数位汇流数据中心和办公室，另旗下群创（3481）在高雄路竹设有6代LTPS厂等。
与会者之一杨秋兴说，会中在谈到扩大企业家到高雄投资时，他提到了郭台铭，若能争取郭在高雄扩大投资，能创造许多就业机会，“我立刻拨了电话给郭台铭，郭台铭也接了电话”，接着就让郭台铭与韩国直接热线通话。
杨秋兴说，韩国瑜大概只跟郭台铭通话五至十分钟，“我不方便细听两人谈话内容”，但挂完电话的韩国瑜显得非常开心，因为若能吸引郭台铭这种世界级总裁到高雄扩大投资，决对是高雄大利多，“全世界数一数二企业家、大厂商，都是郭总裁的好朋友”，若有郭台铭相助，可助力拼经济的高雄向国际大厂招手。
据了解，韩国瑜与郭台铭在热线中，谈及鸿海在高雄软体科学园区建置的“数位汇流数据中心”，希望能够有更多不同发展，扩大人才招募以及如何招商等话题。
鸿海集团在高雄软科的投资案，早在2008年就签署投资意向书，当年郭台铭为呼应前总统马英九爱台12建设，南下签署投资意向书，还跟时任市长的陈菊讨论土地规划问题。据当年评估，此案可创造3000个软体工程师的就业机会，郭台铭当时曾指出，政府要借此平台，结合高雄港，整合发展出亚洲物流园区。
不过此案后来发展波折不小，郭台铭投资的“高雄软体园区育成研发大楼暨云端资料中心”虽已完工招商，但仅集团旗下的鸿佰等公司进驻，据了解，员工数也不到当年提及的3000人。（苹果日报）
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