22岁华裔女大学生曼哈顿离奇死亡 身上多处创伤

据美国纽约警方消息，一名22岁的华裔女大学生日前在曼哈顿豪华公寓内离奇死亡，身上现多处伤口。
据美国纽约每日新闻网报道，纽约警局周一（11月5日）发布消息称，日前发现一名女子在曼哈顿切尔西一幢豪华公寓楼死亡，该女子的身份目前已确定为现年22岁的华裔女大学生黄英（Ying Huang ，音译）。
报道称，上周四（11月1日）下午，警方发现黄英在位于西31街靠近第九大道的豪华公寓（The Eugene）54层内死亡。根据警方的说法，警方是在公寓的浴缸中发现黄英。被发现时，她的淋浴篮也浮在水中。警方称目前还不能确定她的死因。
从大楼内的监控摄像处可以看到，事发前几小时，黄英及其前男友进入大楼。消息人士透露，当时黄英已经喝醉，而这名来自皇后区的22岁男生则被目击拖拽着黄某上楼。
消息人士称，黄英前男友曾因她给其他男子发短信而感到生气，但警方表示并不能因此认定其为嫌犯。
报道指出，该男子曾打电话报警，称“担心有事情会发生”。而警方在赶到公寓后发现了一些打斗的痕迹。此外，有迹象表明黄某的身体多处受到创伤。
黄英的父母已从中国动身赶赴纽约，以协助警方了解案件情况。
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