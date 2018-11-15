李克强称人民币单向贬值对中国弊多利少 绝对不会搞竞争性贬值

中国国务院总理李克强称，一段时间以来人民币汇率走势出现一定幅度波动，引发不少议论和担忧。人民币单向贬值对中国弊多利少，中国绝对不会搞竞争性贬值，相反还要为汇率稳定创造条件。





人民日报周四援引其在 “ 新加坡讲座 ” 和 “ 通商中国 ” 的演讲指出，中国经济基本面稳健、国际收支平衡、外汇储备充裕，人民币汇率不具备单边贬值的基础，完全可以在合理均衡水平上保持基本稳定。





受美指上涨及中美贸易战冲击，人民币汇率自今年 6 月中旬以来加速贬值，截至昨日收盘贬值幅度高达逾 8% ，引发市场忧虑。





李克强表示，中国致力于发展更高水平的开放型经济，并将进一步放宽市场准入限制，压缩外商投资准入负面清单，加快金融等现代服务业对外开放步伐。中国将继续提高自由贸易试验区建设质量，探索建设自由贸易港，打造对外开放新高地；还将积极扩大进口，进一步降低关税，提高通关便利化水平，扩大国外优质商品和服务进口。





他并称，严格保护知识产权，是内外资企业的共同关切，更是中国推动经济高质量发展的内在需要。中国将健全与国际经贸规则接轨的创新保护体系，进一步完善相关法律法规，加强执法力量，提升侵权案件审查效率，实施更具威慑力、惩罚力的侵权赔偿制度。





“ 中国政府决不允许强制转让技术，审批外商投资项目不以技术转让为前提。创新只有与市场相结合，才能体现价值、不断升级。中国的市场为创新成果应用提供了广阔舞台，欢迎全球更多创新型企业到中国发展。 ” 李克强称。





**WTO 规则确有不足需改革，但改革要有底线 **





李克强并指出，世贸组织规则确有不足之处，需要与时俱进加以改革和完善，中国对此一直持积极态度。但改革要有底线，贸易自由化的大方向不能变，开放、透明、包容、非歧视的基本原则不能改，不能另起炉灶、推倒重来，否则就动摇了多边贸易体制的根基，导致全球贸易失序。





世贸组织规则的改革涉及各方利益，要坚持平等参与，照顾大多数成员的关切，尽可能寻求最大公约数，尤其要维护发展中成员的发展权益，促进南北差距缩小而不是扩大。





“ 改革极为复杂，不能追求一揽子解决所有问题，应排出解决问题的优先次序，抓紧解决上诉机构人选等当务之急。 ” 李克强指出，以规则为基础的多边贸易体制，是经济全球化和国际经贸秩序的基石，其权威和效力应得到尊重和维护。





自由和公平是多边贸易体制的两大重要理念。中国主张自由贸易，这是贸易的基础和前提，中方主张的公正公平贸易，是基于世贸组织的多边性、包容性、非歧视性等原则的，反对将单边规则强加于人，反对以公平贸易之名行保护主义之实。





他并提到，中国的发展成就，也得益于对外开放。开放使中国融入了全球分工体系和产业链、价值链，发挥了比较优势，提高了竞争力和发展水平。





此外，中国和新加坡政府周三发表联合声明指出， “ 一带一路 ” 合作是当前中新关系的新重点。中新经贸合作成果丰硕，双方在此访期间签署关于升级双边自由贸易协定的议定书，推动中新经贸合作再上新台阶。双方将继续推动苏州工业园区、天津生态城和中新（重庆）战略性互联互通示范项目三个政府间合作项目深入发展，推广和复制成功经验，发挥示范和引领作用。





双方将加强跨境金融监管合作以防范金融风险，继续加强金融合作。双方欢迎新加坡金融管理局同中国人民银行签署金融科技合作协议，同中国证监会签署期货监管合作与信息交换谅解备忘录。双方鼓励两国金融机构按照市场化、商业化原则为贸易和投资提供融资支持，包括为区域内的

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一带一路

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项目提供融资。中方欢迎新加坡核准

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一带一路

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融资指导原则。（路透社）

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