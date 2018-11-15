美65岁女子被控虐待动物 在家中冰柜里藏44只死狗





《每日邮报》 11 月 14 日报道，近日，美国新泽西州的一名女饲养员被逮捕，因为警察在她家的冰柜里发现了 44 只死狗，另有 161 只狗生活在 “ 悲惨和不人道的环境中 ” 。





这名女饲养员，名叫唐娜罗伯茨，今年 65 岁，来自什托镇（ shin town ）。在伯灵顿县卫生署（ Burlington County Health Department ）的调查人员到她家进行检查后，她面临虐待动物的指控。





警察说，当时有四只狗的情况非常糟糕，不得不紧急送往兽医诊所接受治疗。其余的狗在现场接受了动物福利工作者的治疗。





新泽西州警察局上校帕特里克卡拉汉在一份声明中说，除了在冰柜里发现了 44 只狗，它们的死亡原因还在调查中；另外，还有 161 只狗生活在 “ 悲惨和不人道的环境中 ” 。

伯灵顿县检察官斯科特 · 科菲纳表示，此前有邻居对狗狗们的生活提出了担忧，他们这才申请了对罗伯茨住宅的搜查令。 “ 我们对这些狗狗所遭受的可怕环境感到震惊，因此，我授权对业主唐娜罗伯茨提出指控。 ”

目前，罗伯茨被控虐待动物，但已被释放，等待开庭日期。





罗伯茨声称这些小狗都是死产，七年前她把它们放在袋子里，放在冰箱里后就忘记了它们。 “ 它们生下来就死了，我没有杀它们。 ”





在罗伯茨的家中发现了许多品种的猎犬，包括猎犬、拉布拉多犬、波士顿梗犬和哈威那犬，还有狮子狗、拳击手和西部高地白梗。

罗伯茨说，她计划反驳指控，坚称她没有做错任何事。









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