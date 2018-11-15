    • 2018年11月15日

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    美65岁女子被控虐待动物 在家中冰柜里藏44只死狗

    星期四, 十一月 15, 2018

    《每日邮报》1114日报道，近日，美国新泽西州的一名女饲养员被逮捕，因为警察在她家的冰柜里发现了44只死狗，另有161只狗生活在悲惨和不人道的环境中

    这名女饲养员，名叫唐娜罗伯茨，今年65岁，来自什托镇（shin town）。在伯灵顿县卫生署（Burlington County Health Department）的调查人员到她家进行检查后，她面临虐待动物的指控。

    警察说，当时有四只狗的情况非常糟糕，不得不紧急送往兽医诊所接受治疗。其余的狗在现场接受了动物福利工作者的治疗。

    新泽西州警察局上校帕特里克卡拉汉在一份声明中说，除了在冰柜里发现了44只狗，它们的死亡原因还在调查中；另外，还有161只狗生活在悲惨和不人道的环境中
    　　
    伯灵顿县检察官斯科特·科菲纳表示，此前有邻居对狗狗们的生活提出了担忧，他们这才申请了对罗伯茨住宅的搜查令。我们对这些狗狗所遭受的可怕环境感到震惊，因此，我授权对业主唐娜罗伯茨提出指控。
    　　
    目前，罗伯茨被控虐待动物，但已被释放，等待开庭日期。

    罗伯茨声称这些小狗都是死产，七年前她把它们放在袋子里，放在冰箱里后就忘记了它们。它们生下来就死了，我没有杀它们。

    在罗伯茨的家中发现了许多品种的猎犬，包括猎犬、拉布拉多犬、波士顿梗犬和哈威那犬，还有狮子狗、拳击手和西部高地白梗。

    　　
    罗伯茨说，她计划反驳指控，坚称她没有做错任何事。


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