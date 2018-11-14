德国官员作出最后努力 希望将中企排除在5G建设之外

德国高级官员正计划作出最后的努力，希望说服政府考虑在修建该国的5G通讯基础设施的过程中，将华为等中国企业排除在外，因为他们担心可能威胁到国家安全。
德国预计将在2019年初开始5G招标，因此德国官员的这种努力只是最后一搏。此前美国和澳洲已决定禁止中国供应商参与5G建设。
要求匿名的德国官员对路透表示，考虑到这种情况，还不清楚上述建议能否取得成功。
但这一提议凸显出，部分德国政府部门对中国在德国建设5G移动网络中所扮演的角色的担忧程度，尽管德国国内就5G网络安全问题的公开讨论并不热络。
“这存在着很严重的疑虑。如果由我来决定，我们会做澳洲方面正在做的事情，”一位在柏林参与5G内部讨论的德国高官对路透称。
主要执掌此事的是德国外交部和内政部的官员，他们已经与美国和澳洲相关部门的官员进行了会谈，且对使用华为等中国供应商的风险同感忧心。华为是全球最大电信设备制造商。
这位高官表示，他们正在敦促在招标程序开始前就5G进行更加严肃的讨论。一些官员暗示这可能导致此事延后。
反对党也在抗拒。绿党(Greens)上周在议会提出一项动议，针对政府称其没有法理依据可排除某些供应商参与5G建设的立场提出质疑。
“把来自某个国家的所有投资人都排除在外是不对的，”绿党议员Katharina Droege对路透称。“但我们需要能够审查个别情况，以确保我们的关键基础设施得到保护。这可能导致中国公司被排除在我们的5G基建建设之外。”Droege是上述动议的起草者之一。
截至目前德国关于5G的公开辩论都集中在下一代移动网络覆盖的范围将有多广，而不是安全问题。
目前的覆盖并不完整，加上建设高速网络网方面有延误，企业团体批评这是数字时代的障碍。
**情报法**
安全问题担忧集中在中国2017年通过的国家情报法，该法称“任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作”。
这引发关于华为可能被中国政府要求在设备中设置“后门”的担忧。
一些专家还认为，中国情报部门可能会培养破坏华为设备的能力。
华为发言人在回应路透这篇报导时，驳回了关于该公司可能给国家安全带来威胁的说法。
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