德国官员作出最后努力 希望将中企排除在5G建设之外

德国高级官员正计划作出最后的努力，希望说服政府考虑在修建该国的 5G 通讯基础设施的过程中，将华为等中国企业排除在外，因为他们担心可能威胁到国家安全。





德国预计将在 2019 年初开始 5G 招标，因此德国官员的这种努力只是最后一搏。此前美国和澳洲已决定禁止中国供应商参与 5G 建设。





要求匿名的德国官员对路透表示，考虑到这种情况，还不清楚上述建议能否取得成功。





但这一提议凸显出，部分德国政府部门对中国在德国建设 5G 移动网络中所扮演的角色的担忧程度，尽管德国国内就 5G 网络安全问题的公开讨论并不热络。





“ 这存在着很严重的疑虑。如果由我来决定，我们会做澳洲方面正在做的事情， ” 一位在柏林参与 5G 内部讨论的德国高官对路透称。





主要执掌此事的是德国外交部和内政部的官员，他们已经与美国和澳洲相关部门的官员进行了会谈，且对使用华为等中国供应商的风险同感忧心。华为是全球最大电信设备制造商。





这位高官表示，他们正在敦促在招标程序开始前就 5G 进行更加严肃的讨论。一些官员暗示这可能导致此事延后。





反对党也在抗拒。绿党 (Greens) 上周在议会提出一项动议，针对政府称其没有法理依据可排除某些供应商参与 5G 建设的立场提出质疑。





“ 把来自某个国家的所有投资人都排除在外是不对的， ” 绿党议员 Katharina Droege 对路透称。 “ 但我们需要能够审查个别情况，以确保我们的关键基础设施得到保护。这可能导致中国公司被排除在我们的 5G 基建建设之外。 ”Droege 是上述动议的起草者之一。





截至目前德国关于 5G 的公开辩论都集中在下一代移动网络覆盖的范围将有多广，而不是安全问题。





目前的覆盖并不完整，加上建设高速网络网方面有延误，企业团体批评这是数字时代的障碍。





** 情报法 **





安全问题担忧集中在中国 2017 年通过的国家情报法，该法称 “ 任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作 ” 。





这引发关于华为可能被中国政府要求在设备中设置 “ 后门 ” 的担忧。





一些专家还认为，中国情报部门可能会培养破坏华为设备的能力。





华为发言人在回应路透这篇报导时，驳回了关于该公司可能给国家安全带来威胁的说法。





“

网络完全一直是我们的优先要务，我们在为德国乃至全世界客户提供安全的产品和解决方案方面有着良好的记录，

”

这位发言人称。

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路透社

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