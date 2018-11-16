    • 2018年11月16日

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    G20会议公报因为气候变迁、钢铁贸易及移民等问题而难产

    星期五, 十一月 16, 2018

     一名阿根廷政府官员周四表示，气候变迁、钢铁和移民等问题，已经成为世界各国领导人在本月稍晚20国集团(G20)峰会后发布最后公报时的症结点。

    阿根廷G20会议主办人Pedro Villagra Delgado表示，这些问题是“最复杂”的讨论领域。

    但他在新闻发布会上说，他乐观认为这些问题会及时得到解决。

    今年G20领导人峰会将于11月30日展开，为期两天，会议结束后的公报是关于重要国际政策问题的不具约束力协议。

    Villagra Delgado指出，美国排拒在文件中包含概述气候目标建议的说词。

    美国在去年退出“巴黎气候协议”，之后与其他G20成员国分道扬镳；其他G20成员国宣示将停止使用煤炭，并采取措施实现协议中规定的目标。

    Villagra Delgado并提到，中国不认同其他G20国家对钢铁的看法，但未进一步提供分歧看法的具体细节。

    美国与包括中国在内的一些贸易伙伴在钢铁方面发生了冲突，美国对钢铁进口征收25%的关税，对铝征收10%的关税。

    Villagra Delgado指出，其他国家反对在公报中加入关于移民相关描述，但他不愿说明是哪些国家表示关切。

    Villagra Delgado还提到，世界贸易组织(WTO)的改革也可能是本月会议上讨论的话题，但他补充说，G20会议上讨论的具体问题仍在研拟中。(路透社)

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