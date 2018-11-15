美一家公司决定送每位员工一把手枪作为圣诞礼物

圣诞节还没到，有的公司已经想好要给员工送什么了。比如：美国一家公司决定送每位员工一把手枪。





《今日美国报》 11 月 13 日报道，美国威斯康辛州一家生产玻璃器具类的公司决定将手枪作为圣诞礼物送给每一位员工。这家公司的合伙人本 • 沃尔夫格姆（ Ben Wolfgram ）周二（ 13 日）说，选择左轮手枪作为礼物是为提升个人安全和团队建设而作的努力。

据沃尔夫格姆介绍，这家公司有 16 名全职员工，包括几名退伍军人，有些员工从来没有开过枪。大部分员工对即将收到手枪感到兴奋，有一位员工认为，这份礼物会帮助她保持安全。

至少有两位员工最初拒绝了这份礼物，但在参加枪支安全课程后决定接受这份礼物。沃尔夫格姆说，并不担心工作场所的暴力事件，因为他的公司员工数量较少，员工彼此之间都非常了解。

近年来，美国枪击案频频发生。

10

月

27

日美国匹兹堡犹太教堂和

11

月

7

日加州一家酒吧发生枪击案后，美国有关枪支的辩论又重新成为焦点。据美国民间机构

“

枪支暴力档案

”

统计，截至

11

月

8

日，今年全美已发生

48966

起枪击事件，导致

12478

人死亡。

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