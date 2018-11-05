伊朗民众在美重启制裁前夕反美集会:用假美钞擦脚

据法新社 11 月 4 日报道，为纪念 1979 年袭击美国大使馆及人质劫持事件，伊朗每年都会举行纪念集会。今年的集会于 11 月 4 日展开，恰逢华盛顿再次实施对伊朗的制裁前夕，颇具特殊意义。

报道说，数千人在德黑兰和其他城市参加集会，举着嘲弄美国总统唐纳德 • 特朗普的标语，用假美元钞票擦脚，并按照惯例焚烧美国国旗。此次 39 周年纪念日正好赶上了美国政府决定重新对伊朗实施包括石油禁运在内的制裁。今年早些时候，美国退出了 2015 年达成的伊朗核协议。

伊朗革命卫队指挥官穆罕默德 • 阿里 • 贾法里在前美国大使馆（现被称为 “ 间谍巢穴 ” ）的场地发表讲话。





他说， “ 经济战 ” 是华盛顿在几十年的失败尝试后试图推翻伊斯兰共和国的最终尝试。 “ 在真主的帮助下，在虔诚和革命的伊朗人民的抵抗和坚忍不拔的毅力之下，敌人的最后一件武器，经济战争，也将伴随着美国针对伊朗而展开的大范围媒体运作被击败。 ”

“ 永远不要威胁伊朗， ” 他警告美国总统唐纳德 • 特朗普，并称他是美国的 “ 奇怪总统 ” 。

法新社报道说，激进学生占领美国大使馆是

1979

年伊朗伊斯兰革命的关键阶段，劫持人质长达

444

天，永久性地损害了华盛顿与德黑兰之间的关系。当时学生们认为，美国将发动一场反政变，让被废黜的穆罕默德

•

礼萨

•

巴列维（

shah Mohammad Reza Pahlavi

）重新掌权，然而学生们不知道的是，巴列维当时已经生病严重。部分学生后来对此表示遗憾，但对伊朗建制派而言，这成为伊朗拒绝外部势力主导的强大象征，是革命的主要推动力。贾法里说，如果没有对美国大使馆的袭击，

“

革命不会长达第

40

个年头。

”

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