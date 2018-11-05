韩美时隔6个月重启小规模军演 韩媒:不易刺激朝鲜

自今年韩美海军陆战队暂停军演约6个月后，5日双方重启小规模联合演习。韩媒称，此次演习规模小、不易刺激朝鲜。
韩美海军陆战队原计划于2017年10月至2018年9月期间举行19次联合军演。但随着今年半岛局势缓和，6月韩美宣布暂停海军陆战队训练计划，取消了8次演习计划。10月底，韩美商定，将搁置“警戒王牌”韩美联合空中演习。
韩联社援引韩国军方消息称，韩美海军陆战队自11月5日起，将在庆尚北道地区进行为期两周的多兵种联合演习，共有约500人参加；驻冲绳的美国海军陆战队第三远征军参加该演习。
报道称，此前韩美商定暂停的“警戒王牌”联合演习是涉及韩美数百架飞机的大规模联演，很有可能刺激朝鲜，但5日启动的韩美联合演习规模小，不易刺激朝鲜；韩军此次将不会向媒体公开演习场面。
谈及韩美重启联合军演，韩国《朝鲜日报》援引韩国国防部发言人崔贤洙当天表态称，如此前韩国国防部和美方表态，韩美小规模军演将持续进行。崔贤洙称，除本次演习外，还将举行其他训练，希望外界能够理解。
根据首尔广播公司电视台（SBS）消息，按照计划，2018年10月至2019年9月，韩美海军陆战队将进行24次联合演习；韩美军方将于11月商议是否如期进行原定于明年进行的“关键决断”和“鹞鹰”联合军演。
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