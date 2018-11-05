    • 2018年11月5日

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    韩美时隔6个月重启小规模军演 韩媒:不易刺激朝鲜

    星期一, 十一月 05, 2018

    自今年韩美海军陆战队暂停军演约6个月后，5日双方重启小规模联合演习。韩媒称，此次演习规模小、不易刺激朝鲜。
    　　
    韩美海军陆战队原计划于201710月至20189月期间举行19次联合军演。但随着今年半岛局势缓和，6月韩美宣布暂停海军陆战队训练计划，取消了8次演习计划。10月底，韩美商定，将搁置警戒王牌韩美联合空中演习。
    　　
    韩联社援引韩国军方消息称，韩美海军陆战队自115日起，将在庆尚北道地区进行为期两周的多兵种联合演习，共有约500人参加；驻冲绳的美国海军陆战队第三远征军参加该演习。
    　　
    报道称，此前韩美商定暂停的警戒王牌联合演习是涉及韩美数百架飞机的大规模联演，很有可能刺激朝鲜，但5日启动的韩美联合演习规模小，不易刺激朝鲜；韩军此次将不会向媒体公开演习场面。
    　　
    谈及韩美重启联合军演，韩国《朝鲜日报》援引韩国国防部发言人崔贤洙当天表态称，如此前韩国国防部和美方表态，韩美小规模军演将持续进行。崔贤洙称，除本次演习外，还将举行其他训练，希望外界能够理解。
    　　
    根据首尔广播公司电视台（SBS）消息，按照计划，201810月至20199月，韩美海军陆战队将进行24次联合演习；韩美军方将于11月商议是否如期进行原定于明年进行的关键决断鹞鹰联合军演。

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