韩美时隔6个月重启小规模军演 韩媒:不易刺激朝鲜

自今年韩美海军陆战队暂停军演约 6 个月后， 5 日双方重启小规模联合演习。韩媒称，此次演习规模小、不易刺激朝鲜。

韩美海军陆战队原计划于 2017 年 10 月至 2018 年 9 月期间举行 19 次联合军演。但随着今年半岛局势缓和， 6 月韩美宣布暂停海军陆战队训练计划，取消了 8 次演习计划。 10 月底，韩美商定，将搁置 “ 警戒王牌 ” 韩美联合空中演习。

韩联社援引韩国军方消息称，韩美海军陆战队自 11 月 5 日起，将在庆尚北道地区进行为期两周的多兵种联合演习，共有约 500 人参加；驻冲绳的美国海军陆战队第三远征军参加该演习。

报道称，此前韩美商定暂停的 “ 警戒王牌 ” 联合演习是涉及韩美数百架飞机的大规模联演，很有可能刺激朝鲜，但 5 日启动的韩美联合演习规模小，不易刺激朝鲜；韩军此次将不会向媒体公开演习场面。

谈及韩美重启联合军演，韩国《朝鲜日报》援引韩国国防部发言人崔贤洙当天表态称，如此前韩国国防部和美方表态，韩美小规模军演将持续进行。崔贤洙称，除本次演习外，还将举行其他训练，希望外界能够理解。

根据首尔广播公司电视台（

SBS

）消息，按照计划，

2018

年

10

月至

2019

年

9

月，韩美海军陆战队将进行

24

次联合演习；韩美军方将于

11

月商议是否如期进行原定于明年进行的

“

关键决断

”

和

“

鹞鹰

”

联合军演。

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