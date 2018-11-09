与俄罗斯竞逐北极？美舰船扩大在北冰洋活动

据英国《简氏防务周刊》网站 10 月 23 日报道称，美国最近以海岸警卫队和海军部署行动的形式在北极地区执行了海上任务。

报道称，美国海岸警卫队的 “ 卡特 · 希利 ” 号破冰船 10 月 18 日完成了 2018 年北极夏季部署的第二次任务，为海军研究处研究北极层化海洋动力学议题。

与此同时，尼米兹级航母 “ 哈里 · 杜鲁门 ” 号及其航母战斗群于 10 月 19 日进入北极圈，在挪威海域开展行动。这是美国航母近 30 年来首次进入该地区。上一次是 “ 美国 ” 号航母 1991 年 9 月进入该地区活动，参加了北约的 “ 北极星 ” 演习。





美国海军官员称，此次任务旨在更好地了解北极环境对北冰洋不同水层的影响，以评估这些因素如何有助于更好地预测该地区的冰层覆盖情况。

9 月 14 日，约 100 名 “ 卡特 · 希利 ” 号船员和 30 名科学家及工程师离开阿拉斯加的荷兰港，前往北极进行层化海洋动力学研究。研究小组一进入北极圈，就部署了一系列科学设备。这些设备将在明年对该地区进行监测，并将数据传回给科学家。

母港设在西雅图的 “ 卡特 · 希利 ” 号，是美国仅有的两艘破冰船之一。





报道称，北极层化海洋动力学是一项长达多年的研究，旨在根据气候变化确定如何在该区域进行最佳的工作。美国海岸警卫队在一份声明中说： “ 了解北极地区有利于航行的时间及环境条件，可使美国国防部为更多的部署行动进行规划和准备。 ”

美国海军官员在一份声明中说，虽然美国海岸警卫队的任务重点是研究，但 “ 杜鲁门 ” 号航母及其战斗群的舰船继续向北航行，旨在 “ 通过与地区盟友和伙伴进行高端作战训练来展示美国海军的灵活性和韧性 ” 。

“ 杜鲁门 ” 号航母战斗群在挪威海岸单独开展行动后，将与 30 个北约盟国和伙伴国一同参加 “ 三叉戟接点 2018” 演习。该演习将于 10 月 25 日至 11 月 23 日在挪威以及北大西洋和波罗的海周边区域举行，其中包括冰岛以及芬兰和瑞典领空。

美国海岸警卫队

“

北极星

”

号重型破冰船在加利福尼亚州瓦列霍的马雷岛干船坞进行了为期

6

个月的维修后，于

10

月

17

日返回西雅图。这艘已有

42

年历史的破冰船接受了维修以及工程和电子系统的升级，同时这也是它连续第二年在马雷岛干船坞完成维修工作。

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