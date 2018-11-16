中国“网络沙皇”鲁炜忏悔书自爆荒淫令妻子悲愤

有中国“网络沙皇”之称的中宣部前副部长鲁炜的亲笔忏悔书近日曝光，他表示自己的生活作风问题使妻子受到了很大伤害，“我们经常为此吵架，她对我完全绝望，曾经悲愤地对我说：『我管不了你，但迟早共产党会管你。』而今，正是一语成谶！”





现年 58 岁的鲁炜去年 11 月受查，曾被举报淫乱成性，曾参与人奶宴，据传超过 60 人与他有性关系。今年 2 月鲁炜被双开时，中纪委通报其一大串“罪状”中，包括“以权谋色、毫无廉耻”。





鲁炜在忏悔书中写道：“我在政治上、经济上、工作上、生活上，都犯下了严重的不可饶恕的错误，严重丧失了一名共产党员基本的党性原则和操守底线 …… ”他认为自己给中共形象抹黑，“我感到了痛，深及肺腑；我充满了愧，无地自容；我无限地悔，肝肠寸断。”





除了愧对妻子，鲁炜的忏悔书还提到儿子刚刚 30 岁，“在他人生的路上，我没有做好人生的榜样，也没有尽到一个父亲的责任。”





改革开放展览上公开





鲁炜曾任国家网信办主任，负责铁腕钳制互联网言论、对异见人士进行网络审判，如今他的案件法官还未宣判（被控受贿 3200 万元人民币，上月 19 日在浙江宁波法院受审），却已有了定论。





他的忏悔书在国家博物馆的庆祝改革开放

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周年大型展览上展出，同场还有原中国保监会主席项俊波开除党籍的处分决定、甘肃省委原书记王三运的忏悔书等。

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