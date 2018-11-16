彭斯：印太容不下帝国与侵略

美国副总统彭斯十五日在新加坡向东盟（ ASEAN ）成员国领袖表示，“印度、太平洋地区容不下帝国和侵略”，这番话被外界广泛解读为暗指正持续扩张权力的中国。另一方面，华盛顿时报十四日报导，美国正要求中国移除部署在南海的南沙群岛争议岛礁上的所有先进导弹。此乃特朗普政府首度对中方提出如此要求。





特朗普政府首度对中方提出要求





美国国务院在九日公布的美中外交安全对话成果的“事实资料”中，揭露了美方要求中国从南沙群岛争议地形（即岛礁）撤除其导弹系统，并重申各国都应避免透过胁迫或恐吓来解决争端。





五角大厦六月透露，中国已在菲律宾外海的美济礁、永暑礁、渚碧礁部署导弹或电子干扰设备，包括“鹰击 12B ”反舰巡弋导弹及“红旗 9B ”防空导弹。美国印太司令部司令戴维森已指称，这些导弹会对美国军事行动造成“重大挑战”。





彭斯十五日在与东盟举行峰会致开幕词时强调，美国所追求的印太，“是一个无论大国、小国，所有国家都能繁荣及兴旺的所在，是可以确保我们的主权、确信自我价值和共同持续茁壮的地方”。他并意有所指地说，美国与东盟国家一致同意，帝国及侵略在印太无容身之地。





彭斯提到，美国对印太的愿景是，“没有任何国家会被排除在外”，该愿景只需要区域内每个国家均尊重其邻国、彼此的国家主权与国际法治。彭斯指称，美国为了航行自由而与东协国家共同维护海空自由，并决心确保东协国家在领土、领海及数位世界的主权边界。对于彭斯前述谈话，星国总理李显龙表示，当强权竞逐时，东盟国家“非常希望不必选边站”，但有朝一日，“我们可能必须选择其中一边”，希望这不会很快发生。





南海及台湾海峡 美中冲突热点





纽约时报十四日亦报导，美中在包括南海及台湾海峡在内的太平洋军事角力，将成为两国最大的冲突热点。哈佛大学教授艾立森（ Graham Allison ）指出，中国在南海填海造岛，多数人原以为扭转局势为时已晚，孰料特朗普政府如今要在各方面猛烈反击，包括在南海、甚至台湾问题上。华盛顿智库战略暨国际研究中心（ CSIS ）学者葛莱仪也说，美国国务卿庞皮欧九日在记者会上，当着中方代表的面，提到“民主台湾”，这势必会激怒中方，预料美中私下谈到台湾时，中方的说法会“更为尖锐”。





针对彭斯十三日要求中国从根本改变行为，以免美国发动冷战，并换取美方在阿根廷“二十国集团”峰会期间就美中贸易战达成协议敞开大门，中国外交部十五日声称，中美经贸合作的本质是互利共赢，因此“中方不欠谁、不求谁、更不怕谁”。

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