民进党谋保高雄弃台北 蔡英文官邸夜晤重磅人物救急

台湾“九合一”地方选举今天凌晨零时起民调封关，标志选举进入最后冲刺关头。执政民进党面对南部大本营高雄市长选情岌岌可危，决定集中力量确保高雄不失，放弃在台北与柯文哲的竞争，连民进党主席蔡英文在总统府官邸召开的选战会议，也直接略过台北。





“丁赢不了”绿营就没输





台湾《镜周刊》昨以〈那一夜小英官邸谈选情 只聊南韩不提北姚〉为题报道，总统蔡英文在 11 月初某夜召开选战会议，巩固绿营选情，多名民进党选举对策委员会重要成员出席。这场高层会议原定讨论台北、高雄选情，最后整场都在谈如何抢救国民党高雄市长候选人韩国瑜掀“韩流”影响下的高雄市选情。





报道引述与会人士说，台北没有弃保问题，因为“台北已经很久都没成为话题了”，且民进党台北市长候选人姚文智距胜选还有一段距离，台北只要确定“丁（守中）赢不了”，对绿营来说就没有输。目前台北市长选战激烈，国民党候选人丁守中与现任无党籍台北市长柯文哲呈现激烈拉锯趋势。





只要新北报捷就是胜利





民进党秘书长洪耀福昨与媒体茶敍时表示，民进党绝对不会放弃任何一个县市，包括台北市，没有弃保问题；候选人内心最清楚，该给的资源、帮忙、进驻，台北市没有第一，也一定是第二。





洪耀福指出，高雄市和新北市是两个指标县市，只要守住高雄，民进党就没有输；只要赢得新北，民进党就胜利。他认为韩国瑜代表反改革和威权复辟观点，激起蓝营投票激情，蓝军找到新的思想武装。现在看来，国民党没有倒，国民党威权复辟死而不僵、重新复活，民进党要让支持者知道，这场选举对台湾民主体制走向很关键。





在茶敍中，洪耀福并未认为台北有胜算。而台湾总统府发言人林鹤明昨则声称，蔡英文“并未于官邸举行有关于该媒体所报道的会议与讨论内容”。





台湾中央选举委员会昨召开记者会，正式宣布民调封关日为

11

月

14

日凌晨零时起至

24

日投票时间截止前，不得以任何方式发布关于候选人或选举民调；此外，投票当天不得从事任何竞选、助选宣传活动，包含在网络、社交

App

等传递散布竞选、助选活动都会触法，最高罚款可达

500

万元新台币

。

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