美大学国际新生剧减 移民政策不友善 签证设限削竞争力

美国非牟利组织国际教育协会（IIE）昨天表示，随着总统特朗普政府收紧外国学生留学限制，美国大专院校招收的国际学生人数连续第二年下跌。美国移民政策对外国人有敌意、当地经常发生枪击案，以至美元强势，也削弱美国大学招生的竞争力。
IIE年度调查报告显示，2017至2018学年美国大学的国际新生较上一个学年大减6.6%，2016至2017学年国际新生则较上一年减少3.3%。2017至2018学年美国大学的国际生总数增长1.5%，达到近110万人，是2005年以来最小增幅。大部分国际生来自中国、印度和南韩，与过去数年类似，该3国合共占所有国际生的56.1%。
美元强学费贵 枪击案吓人
国际生数目下跌有多个原因，大专院校行政人员及移民分析师表示，特朗普政府修改签证和移民政策，阻止部分国际生注册入学。曾于奥巴马政府负责移民议题的前白宫幕僚兰德（Doug Rand）指出，特朗普已采取行动，限制签发技术劳工签证及永久居留证，这都是不少国际生将来可能申请的证件。他表示，目前移民政策向外国人营造出不友善环境，直接影响大学收生。
IIE会长古德曼（Allan Goodman）表示，美元强势造成美国大学学费相对更贵，同时加拿大及欧洲的大学激烈竞争同一批国际生，加上美国经常发生枪击案也可能让一些学生却步。IIE虽然没有追踪2004至2005学年之前的国际新生人数，但古德曼表示，近数年新生人数下滑趋势能与2001年“9．11”恐袭发生后那段期间相提并论。
由于州政府资助等传统收入来源受到压力，国际生已成为美国大学重要的经费来源。多数外国大学生没有符合申请助学金的资格，必须支付将近全额的学费及杂费，才能就读美国的大学。
威州高中纳粹手势合照
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