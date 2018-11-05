美对伊制裁要来了:伊朗各地爆发集会烧美国国旗泄愤

美国对伊朗的第二阶段制裁就要来了。

美国东部时间 5 日零时起，美方将启动对伊朗能源、航运和中央银行对外交易等领域的制裁，制裁名单中将增加 700 个实体和个人。

按照美国政府的说法，他们打算以此迫使伊朗放弃核计划，以及所谓支持地区恐怖主义的行动。





据路透社报道，当地时间周日（ 4 日），伊朗全国各地爆发反美示威活动。数千名学生聚集在伊朗首都德黑兰昔日的美国大使馆前，高举 “ 美国去死 ” 的标语，纪念 1979 年驻德黑兰美国大使馆人质事件，并抗议即将到来的制裁。

有人甚至踩踏、焚烧美国国旗和美国总统特朗普的照片泄愤。





1979 年 11 月 4 日，伊朗激进学生闯入美国大使馆，扣押美国使馆人员长达 444 天，两国关系恶化。 1980 年 4 月 7 日，美伊断交。

此后，美国对伊朗实施遏制和孤立政策，伊朗视美国为敌人。两国关系从此处于严重敌对状态。

报道说，尽管每年 11 月 4 日，伊朗都会举办纪念人质事件的活动，但由于今年特朗普退出伊核协议，并重新对伊朗实施制裁，这一次的活动，反美的情绪更为高涨。

据海外网早前报道，特朗普政府

2

日表示，将于

5

日全面恢复在

2015

年签署伊核协议时解除的对伊朗的制裁，制裁名单增加了

700

个实体和个人。对此，伊朗外交部发言人回应称，伊朗方面对美国的新制裁并不感到担忧，美国将无法执行对伊朗的制裁措施。发言人还称，在美国的制裁下，伊朗也有能力管理好经济事务。

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