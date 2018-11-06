王岐山谈中美贸易：中方愿意与美国磋商，努力解决贸易问题

路透新加坡11月6日 - 中国国家副主席王岐山周二称，中国愿意与美国展开磋商，努力解决贸易问题，因为中美这两个全球最大经济体对抗会导致双输。
美国总统特朗普已经扬言，若未能与中国达成贸易协议，将进一步对中国2,670亿美元产品开征关税；特朗普与中国国家主席习近平将于本月稍晚会面。 王岐山在新加坡举行的彭博创新经济论坛上表示，“中国和美国都希望加强贸易与经济合作。”
他称，“中方愿意就双方共同关心的议题与美国展开磋商，就贸易问题达成双方都能接受的解决方案。”
“目前全球面临的许多重大问题都需要中美密切合作，”他称，“我们坚信中国和美国合则两利， 斗则两伤。”
王岐山的言论呼应了中国国家主席习近平周一在首届中国国际进口博览会上的讲话。习近平称，中国开放大门不会关闭只会越开越大，推动更高水平开放的脚步不会停步。
特朗普因他认为的中国窃取知识产权、美国企业准入壁垒以及美国对中国的巨大贸易逆差而抱怨中国。
王岐山称，中方支持通过规则和共识解决国际争端，反对单边主义和保护主义。
王岐山表示，贸易仍然是中美关系的支柱，促进了中美关系的发展。中国将保持冷静和清醒的头脑，更加的开放，实现互利共赢。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost