财经观察：新加坡营造未来良好营商环境

在世界银行去年发布的营商环境报告2018中，新加坡营商环境排名全球第二，仅次于新西兰。面对全球贸易保护主义抬头、数字科技发展、第四次工业革命兴起的变局，新加坡计划采取应对策略以营造一个良好营商环境。
“硬件”特色突出
新加坡位于亚洲心脏地带，地处太平洋与印度洋航运要道马六甲海峡的出入口，地理位置优势得天独厚。在该国政府多年规划和调控下，新加坡已经成为亚太地区重要的国际航运枢纽和金融中心，具有互联互通方面的突出特色。
新加坡基于航运枢纽的优势和需求，逐渐发展成为国际金融中心。目前，新加坡不仅在国际金融、贸易融资、海事金融、保险、财务运作方面拥有领先地位，在资产及财富管理方面也发展迅速。此外，新加坡还是全球最大的外汇交易中心之一。
新加坡外交部兼贸工部高级政务次长陈有明近日表示，贸易商与金融、法律、物流服务的供应商在此聚集，使企业在新加坡发展业务更加方便、快捷。
“软件”优势显著
新加坡政府为了吸引企业投资，实施了极具竞争力的税率和税法，并针对石油化工、电子业、清洁能源等支柱性产业落实了全面的、战略性的产业发展方针。
对于知识密集型产业，新加坡政府推出了健全的知识产权制度，其强有力的国内监管框架是吸引大量外国科技企业来新加坡发展的重要原因之一。新加坡经济发展局表示，该国已经成为企业知识产权资产管理的一站式中心，从知识产权的创造到对它的保护和利用，新加坡在一整套知识产业活动的各个环节上都可为企业增值。
新加坡丰富的人才储备也对吸引企业在当地投资运营发挥了极为重要的作用，尤其是对创新型企业来说，新加坡更是进入潜力巨大的东南亚市场的重要门户。
阿里巴巴控股的东南亚电商企业Lazada就是一家总部设在新加坡的创新型企业，该公司公共关系执行副总裁萧婉贞透露，目前Lazada招募的员工来自57个国家，能够说120种语言。她告诉记者，在东南亚，具有人才优势的新加坡更适合Lazada设立总部。
新加坡在法律仲裁方面具有的优势也是其良好营商环境的重要一环。据《联合早报》此前报道，伦敦大学玛丽皇后学院和国际律师事务所White & Case进行的一项联合调查显示，在亚洲，新加坡是人们首选进行仲裁的国家，在全球则排名第三，仅次于英国伦敦和法国巴黎。
多项措施支持创新型企业
新加坡政府还积极出台各种措施，专门扶持创新型企业在当地发展，营造出适合创新的营商环境。新加坡经济发展局表示，该国致力于创造有利于公共和私营部门共同从事研发事宜的环境，让新加坡成为开发未来领先解决方案的摇篮。
金融科技是新加坡重点扶持对象。该国政府从2015年开始加强对这一行业的支持。监管方面，新加坡以开放的态度应对金融科技的发展。目前，新加坡金管局在限定的业务范围内，简化金融科技市场准入标准与门槛，在确保投资者权益的前提下，允许机构将各种金融科技创新业务迅速落地，随后根据这些业务运营情况，决定是否推广。这种方式能够让金融科技企业在相对宽松的环境进行业务创新。
新加坡区块链业内著名企业Zilliqa首席执行官董心书此前接受记者采访时说，宽松的监管环境是区块链企业在新加坡发展迅速的重要原因。（新华社）
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