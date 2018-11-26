中美贸易战何去何从 G20峰会将是最后机会

在贸易战变得日益危险之际，中美两国首脑下周将在布宜诺斯艾利斯会面，这可能将是他们促成停火的最后机会。
全球经济增长日益受到两大经济体之间贸易摩擦的影响，当特朗普和习近平在阿根廷举行的20国集团(G20)峰会期间会面时，双方紧张关系将来到紧要关头。
如果双方无法达成协议，则华盛顿将在明年1月将对中国2,000亿美元商品征收的关税税率从10%提高到25%。
“我们乐观认为，此次首脑会晤是一个避免争端进一步升级的机会，但预计不会撤回已经公布的关税措施，”瑞银集团(UBS)分析师在一份研究报告中写道。
他们说，要想提出另外一份关税计划，年底前的时间已经不够了。
美国指控中国在贸易方面不尽公平；中国则称美国采取保护主义。
“如果没有达成协议，投资人应该会了解到关税不再是一个可促使中国回到谈判桌的筹码，”Daiwa Capital Markets分析师Kevin Lai在研究报告中表示。
“关税反而成为中长期策略的一部分，藉以把中国从全球化中去掉、抑制其经济力量并给予美国更大战略优势，”他并称。
经济合作暨发展组织(OECD)本周警告，全面的贸易战和随之而来的经济不确定性，到2021年可能将使全球GDP最多减少0.8%。中美两国受到的影响会更大。
“贸易是对我们经济前景最大的威胁，欠缺对话让我们甚为担忧，”OECD首席分析师Laurence Boone表示。OECD下调了对明年的展望。
**退欧疑虑**
尽管中美僵局冲击正在打击其他地区，在欧洲，英退疑虑亦是心中大石，因英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)难以争取到国内对英退协议文本的支持。
周日在布鲁塞尔获得欧盟其他27个成员国政府的支持仅仅是克服第一个障碍，更大的阻力是在12月初，届时特雷莎·梅将寻求英国议会的支持。
“这一结论--基本预测是下议院将表决反对退欧协议--在伦敦正迅速接近成为共识，”TS Lombard分析师Constantine Fraser在一份研究报告中写道。
在贸易摩擦和英退欧等地缘政治因素给经济前景蒙阴的同时，未来一周市场还将密切关注央行官员的讲话，以期寻找他们是否重新考虑货币政策路径的蛛丝马迹。
美联储主席鲍威尔周三将在纽约发表讲话，欧洲央行总裁德拉吉将于周四在法兰克福发表讲话。
鉴于未来一周几乎没有能影响市场走向的数据，事件消息更有可能影响投资者的风险偏好。在近来几次市场波动之后，投资者的风险偏好已处于守势。（路透社）
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