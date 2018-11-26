“带路”降温 中资贷款少25%

香港今年的贷款增长显著减慢，特别是下半年，其中大陆企业融资减少是主要因素之一，加上受中美贸易战冲击，令企业投资转趋审慎，并影响信贷需求。按本报取得的数据显示，截至本月25日，年初以来亚洲区银团贷款金额较去年全年低15.9%，期内中资机构的银团贷款更减少24.7%，港企下跌幅度20.7%。市场人士预期，明年本港贷款情况仍充满挑战，贷款低增长的趋势料持续一段时间，不排除会出现“先低后高”。
港企降幅相若
金管局的数据显示，香港今年首9个月总贷款按年率计增长为5.5%，与去年全年16.1%升幅相距甚远。有银行家估计，今年全年贷款增长介乎5%至6%，预测明年贷款增长相若；倘贸易战降温，则明年有望胜于今年。
有资本市场人士指出，今年多个国家及地区的银团贷款增长皆呈现放慢，过去几年香港受惠内地企业海外并购及“一带一路”投资，带动融资需求，但今年有关需求明显下降；同时，本地蓝筹企业的融资活动亦较去年有所减少。
根据Dealogic的统计数字，截至本月25日，年初以来亚洲区银团贷款金额达5528.39亿美元，比去年全年下跌15.9%。期内中资机构银团贷款共351宗，较去年全年451宗减少22%；若以金额计，则为1229.03亿美元，仅及去年全年约四分之三，即较去年全年缩减了24.7%。至于香港企业银团贷款，涉及金额为381.8亿美元，亦比去年全年水平下降20.7%。尽管距离今年“埋单计数”尚余约1个月时间，但临近年尾各项交易活动趋淡静，故估计全年贷款金额与现况相差不大。
盼明年下半年回暖
星展（中国）中国区大型及中型企业主管郑思祯表示，上半年香港贷款业务仍然强劲，惟下半年增长减慢，主要由于中美贸易战削弱市场信心，企业资本投资转趋审慎。与此同时，今年大陆企业贷款亦趋降，除了中国去杠杆政策的影响，美国渐进加息亦是令内企减少境外融资的原因。
郑思祯预期，明年贷款增长依然充满挑战，视乎中美就贸易争端协商有无进展，及中资企业“走出去”的情况。不过，即使大陆公司在海外的并购活动减少，仍有与“一带一路”相关的基建项目，例如电力及港口等投资继续推进，加上大湾区的发展，当中深圳以创新科技范畴为主，受中美贸易战的影响不大，香港料可受惠。她直言暂难预测明年本港的贷款增长幅度，但展望走势会“前低后高”，上半年维持低增长，若贸易战有缓和迹象，则下半年贷款增长有望加快。
另一名银行家则认为，今年上半年香港投资气氛良好，投地及购买商厦等活动刺激贷款需求，惟中美贸易战爆发后，市场气氛转弱，股市、楼市活动变慢，影响贷款需求，同时内企减少来港融资，令贷款增长显著放缓。他预期情况会维持一段时间，尽管首季贷款因季节性及入账等因素或短暂回升，最终仍视乎中美贸易关系好坏及整体经济气候而定。他预料全年情况未必太差，因香港经济目前仍录得增长，不少厂商已把生产基地由大陆转往东南亚，受贸易战影响程度略减；而大陆经济转型，新经济崛起亦会为银行带来新机遇。（信报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost