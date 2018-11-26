美国劝阻海外盟友购华为设备 拖累中国股市及中资股

据《华尔街日报》（The Wall Street Journal）周四（11月22日）报导，知情人士称，美国政府已向海外盟友展开一项特别行动，正在说服盟国的无线通讯和互联网供应商，放弃使用中国华为技术有限公司（Huawei Technologies Co.）的电信设备。
报导引述这些知情人士的消息称，美国官员已告知广泛使用华为设备的德国、意大利和日本等盟国政府官员以及电信公司主管，向他们说明美方所看到的网络安全风险。报导说，美国政府此次行动与各地的无线及互联网服务供应商准备采购新设备迎接5G网络有关。
《华尔街日报》称，部分消息人士还指出，美国也考虑向避用中国制造设备的盟国增加电信开发方面的财务补助。
虽然美国国防部使用自己的卫星及通讯网络传送敏感资料，但美国政府担忧，海外美军基地的很多通讯都通过商业网络，使用的是中国的电信设备。
《华尔街日报》引述知情人士报导说，有关电信网络弱点的疑虑反映了美国国安长久以来的隐忧。美国官员担心，中国电信设备制造业者可能会从事监听等间谍活动或令网络连接失效，包括在制造厂的零件中动手脚。美国官员还提到，重点在于北京当局能够强迫中国企业按照政府的要求去做。
据中央社报导，华为本月在德国开设实验室，而华为先前在英国也有过类似行动。英国在7月的报告中指出，发现华为的工程流程存在缺陷，暴露出英国电信网络的新风险。
日本一名政府官员说，日方与美方共享各种情报资源。日本官方曾在8月表示，他们已在研究对华为的限制措施。
意大利一家电信公司董事则透露，明白使用华为设备的风险，但因为他们是全世界一大电信设备业者，放弃使用将是困难的抉择。
自由亚洲电台（RFA）报导，美国官员透露，美国国家安全委员会、国防部、国务院，以及商务部，在过去的一年中合作撰写简要，说明中国的电信设备构成国家安全风险。
法广（RFI）引述法新社的报导说，若《华尔街日报》的消息属实，美国政府这一举措显示出川普政府对此问题的广泛担忧，这也将加剧美中两国在贸易和军事领域上已十分紧张的局势。
据路透社报导，美国商务部的一名发言人在声明中称，将对美国国家安全面临的任何威胁保持警惕。
法广称，中国外交部发言人周五（11月23日）在回答记者相关提问时，称对此事不知情。
华为也尚未回复路透社的置评请求。
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