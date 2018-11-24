韩国接收首架A330空中加油运输机 总价12亿美元

英国《简氏防务周刊》网站 11 月 12 日发表了题为《韩国空军首架 A330 多用途空中加油运输机抵达韩国接受测试》的报道。

韩国空军订购的 4 架空中客车公司 A330 多用途空中加油运输机中的第一架已飞抵韩国釜山的金海空军基地，准备接受测试。

该公司 11 月 12 日在一项声明中说，由空客公司测试员和韩国空军分析员共同驾驶的这架军机在从西班牙的空客（赫塔费）总装有限公司接机后，经停加拿大温哥华，飞抵韩国。

该军机将在金海空军基地接受地面和飞行测试。来自空客公司的一个团队将在测试期间留在韩国协助韩国空军，直到该军机被正式移交给客户，该公司称，但没有具体说明测试将持续多长时间。

所有 4 架 A330 的交付工作预计将在 2019 年底前完成。一旦开始服役，这一空中加油运输机将进一步把韩国空军攻击机的作战半径扩展到朝鲜，并且会加强韩国在朝鲜半岛以外地区的战略行动。





在仔细研究了来自波音、以色列航空航天工业公司和空中客车公司的投标后，韩国在 2015 年的协议中选择了 A330 多用途空中加油运输机，那笔交易价值近 1.4 万亿韩元（ 12 亿美元）。波音公司投标的是其 KC-46A“ 飞马 ” 加油机，而以色列航空航天工业公司投标的是其 B767-300 多用途加油运输机。

据韩国国防采办计划管理局称， A330 多用途空中加油运输机以其卓越的性能（续航能力、油箱容量、人员和货物运输能力）、价格以及它已在全球多个国家空军服役的事实而胜出。

2016 年底，美国国务院曾批准一项可能的对外军售项目，同意向韩国出售价值约 1.41 亿美元的 AN/AAQ-24 （ V ） “ 大飞机红外对抗 ” 系统，如今这项军火交易的用途已经有了答案。

Twitter

sgnypost





