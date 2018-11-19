APEC破天荒不发联合公报 因中美交锋导致各国无法达成一致意见

APEC主办国领导人宣布各国领导人因分歧难以弥合，不会发表联合公报，并指出，中美紧张关系令世界担忧。
美联社11月18日报道称，巴布亚新几内亚世界各国领导人的激烈会晤未能在18日就最终公报达成一致，突显了全球大国美国和中国之间日益扩大的分歧。 在莫尔兹比港举行的亚太经合组织（APEC）峰会上，21个国家努力弥合管理国际贸易的世界贸易组织作用的分歧。
在会议主席巴布亚新几内亚总理奥尼尔（Peter O’Neill）证实各国领导人不会发表联合公报后，他对一众记者表示，“整个世界都担心中美之间的紧张关系”。
加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）说，包括中国和美国在内的几个国家之间存在分歧。
美联社看到的公报草案显示，美国希望强有力地反对它所指责的中国不公平贸易做法。与此同时，中国希望重申反对美国正在参与的贸易保护主义和单边主义。
特鲁多说：“对于贸易方面的特定因素存在不同的看法并且阻碍着那些人对公报达成完全共识，我认为这并不会令人感到意外。”
报道称，这场为期两天的峰会充满着尖刻的抨击，并凸显了中国与西方之间通常被忽视的南太平洋地区的影响力竞争。
《南华早报》报道称，中国国家主席习近平和美国副总统彭斯（Mike Pence）17日在巴布亚新几内亚举行的APEC峰会上激烈交锋，相互指责对方应为贸易战及日益加剧的地缘政治竞争负责，同时寻求推广各自的区域发展战略愿景。
《华尔街日报》指出，随着北京将自己定义为全球大国，彭斯与习近平在多边会议上当面激烈交锋，显示中美两国争夺全球影响力的竞争持续升级。
澳大利亚新闻网题为《紧张局势升级 澳大利亚被夹在中美之间》的报道称，中美APEC峰会针锋相对，紧张局势升级，如今澳大利亚夹在中间为难。 加拿大《环球邮报》指出，世界两大经济体的领导人将加拿大及其盟国置于争取世界影响力的斗争中。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost