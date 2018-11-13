新加坡两银行伙拍召车App 借助科企技术拓展FinTech市场

东南亚的金融科技业（ FinTech ）竞争白热化，传统银行和新兴科技初创企业为拓展电子支付等 FinTech 市场，都加紧结盟。新加坡两间银行星展和大华银行不约而同在昨天宣布，分别跟印尼召车平台 Go-Jek 和新加坡召车公司 Grab 合作。





星展看中 Go-Jek 印尼优势





两间银行希望借助拥有科技技术的企业，顺应金融业科技应用日益普及的潮流；两间召车 App 则期望这些合作有助拓展更多金融业务，变成犹如支付宝、微信支付般的超级 App 。 Go-Jek 与星展合作在新加坡推出支付服务，这项服务随后会推展至东南亚其他国家。 Go-Jek 的召车服务数周内登陆新加坡，星展的客户使用 Go-Jek 召车时会享有优惠【表】。





星展集团行政总裁高博德（ Piyush Gupta ）接受彭博电视访问时说，印尼是东南亚最大经济体， Go-Jek 在当地已站稳阵脚，这点对星展很吸引。





在星展作出宣布后不久，大华与 Grab 宣布建立策略地区联盟，携手在东南亚发展数码金融服务。大华的声明就合作措施披露得较星展多，大华将是 Grab 在新加坡的优先银行伙伴，以及 Grab 在新加坡、印尼、马来西亚、泰国和越南的信用卡伙伴，而用家透过大华信用卡使用 Grab 的服务时可享优惠。 Grab 会优先采用大华的现金管理服务，其用户可从大华的银行户口为 Grab 电子钱包增值，大华的数码服务日后也将在 Grab 程式出现。





大华 Grab 建策略地区联盟





在东南亚，人们较多透过手机使用服务，推动当地的网上金融服务迅速冒起，引来不少公司争夺生意。





彭博的分析说，东南亚传统大行的盈利已开始遭 Grab 等“踩过界”拓展金融服务的科网企业蚕食，而星展跟 Go-Jek 合作，取得庞大用户及商户的数据后，便可发展盈利可观的网上贷款及其他业务。该分析又说， Go-Jek 已获印尼央行发出电子货币牌照，是其另一优势。





雷蛇（ 01337 ）昨天亦说，与新加坡的星网电子付款公司（ NETS ）合作，其电子钱包 Razer Pay 用户可透过星网在全新加坡约 4 万个终端机付款。（信报）

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