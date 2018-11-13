朝鲜仍在维护和改进未对外宣布的导弹基地

美国一智库周一表示，已经发现至少 13 个朝鲜未对外宣布的导弹基地，估计这种基地有 20 个。这凸显出美国希望说服朝鲜放弃核武器和远程导弹方面所面临的挑战。

美国战略与国际研究中心 (CSIS) 研究员 Joseph Bermudez 在研究报告中指出，美朝仍在谈判之际，观察到上述一些基地在进行维护和小规模的基础设施改善活动。





朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普 6 月在新加坡举行峰会时，承诺努力实现无核化，但他们达成的共识缺乏具体细节，双方谈判也进展甚微。





峰会结束后不久，特朗普即在推特发文称 “ 朝鲜不再有核威胁。 ”





在被问及这些隐藏的导弹基地是否有违峰会精神，以及朝鲜是否必须放弃它们时，国务院一位官员表示，特朗普已清楚表明 “ 如果金正恩坚守承诺 -- 包括完全去核化及根除弹道导弹计划，对朝鲜及其民众来说会有更光明的未来。





CSIS 报告中所说的导弹基地散落在朝鲜偏僻的山区，而且可能用来储藏各种射程的弹道导弹。其中射程最大的导弹据信打击范围可达整个美国朝鲜从未承认这些导弹基地，分析师则表示，准确的公开核武和导弹能力将是任何去核协议的重要一环。 ( 路透社 )

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