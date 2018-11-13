彭斯：特朗普缺席非怠慢





东盟峰会、亚太经合会议（ APEC ）本周陆续举行，但美国总统特朗普不赴会，由副总统彭斯代表出席。彭斯表示，特朗普缺席亚太区多个国际会议，并非冷落这个地区，强调美国对印太地区的承诺“从未如此强”。





特朗普是自 2013 年以来首个缺席这两个峰会的美国总统， 2013 年时任总统奥巴马因政府停摆取消行程。彭斯昨展开亚洲行，周日前往日本途中在阿拉斯加表示，特朗普缺席本周的峰会绝非怠慢，并称特朗普在巴黎纪念一战，是“美国人民希望他出席的活动”。





外界观望演说安抚亚洲盟国





美国 Albright Stonebridge Group 东亚与太平洋事务总监纳尔逊（ Anthony Nelson ）称，彭斯必须在峰会上有重大宣布，以消除亚洲盟国对特朗普政府所作承诺的日益质疑。美国一名高级官员指出，彭斯计划在亚洲之旅宣布几项新倡议，涵盖数码经济、能源和基建范畴。





《澳洲金融评论报》（ Australian Financial Review ）指出，彭斯出访巴布亚新几内亚，预料将延续特朗普针对中国“威权主义和侵略”的严厉态度，并向印太地区国家承诺协助发展基建。美国官员称，彭斯本周末在 APEC 演说的重点，将跟他 10 月上旬的演说“有关连”，当时彭斯指控中国窃取美国知识产权、打压人权及干预美国选举，被视为向中国挑起“新冷战”。（明报综合报道）

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