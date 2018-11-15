彭斯：中国彻底改变可避冷战

即将在亚太经合组织（APEC）峰会与国家主席习近平同场的美国副总统彭斯又对中国发出威胁，他接受美国传媒访问表示，美国与中国会不会陷入新冷战，取决于中国，中国应该把握机会，彻底改变自身的行为，将可避免此一危机。彭斯态度强硬，表示“美国绝不退缩”。





促习特会上让步表诚意





本月底，习近平将在阿根廷举行的G20峰会与美国总统特朗普会面，而美国副总统彭斯（Mike Pence）接受《华盛顿邮报》专栏访问称，特朗普正在打开与习近平达成协议的大门，但前提是中国愿意做出大规模的改变，包括经济、军事和政治活动，这是中国避免与美国发生冷战的最佳机会，“如果不是最后机会的话”。彭斯警告中方必须在阿根廷“习特会”上展现诚意，除了处理两国贸易逆差提出的具体建议外，也必须在多项议题上让步，包括但不仅限于盗窃知识产权、强制技术转移、限制进入中国市场；他要求中国尊重国际规则，保障在国际水域航行自由，也要禁止中共干涉西方国家的政治。





彭斯警告，如果北京方面没有做出重大且具体的让步，美国准备升级对中国的经济、外交与政治压力。他表示，有信心美国经济强劲到足以抵御贸易战升级，而中国经济则无法那么持久，“我们相信，无论如何我们都处在强势位置”。





彭斯对中国发出的警告再一次展示了特朗普政府成员对中国的不同态度。此前，在第二轮中美外交安全对话记者会上，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，美国无意对中国发起冷战或遏制政策。





中美谈判 白宫团队不同调





另据美国之音，白宫国家经济委员会主任库德洛13日在白宫对媒体说，中美两国的政府“现在各个层面沟通”，称这一进展是“非常积极的事”。对于特朗普顾问纳瓦罗（Peter Navarro）近日警告华尔街高管不要插手中美贸易谈判一事，库德洛周二在美国CNBC受访时称，纳瓦罗“所言不代表总统”，“离谱”且“未获授权”。





（综合报道）

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