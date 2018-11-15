李克强：RCEP谈判完成80%

国务院总理李克强昨在新加坡表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判任务完成度已从去年不到50%迅速提升到今年的接近80%，期待与相关国家一道尽早实质性结束RCEP谈判，打破贸易壁垒，不断推动贸易投资取得更大发展。同时，中方愿与东盟使海上联合演习机制化，尽快开通防务部门直通热线。





李克强昨下午出席第二次RCEP领导人会议时说，现在RCEP谈判已进入关键时期，要再接再厉，踢好“临门一脚”，提高贸易投资自由化、便利化水平，促进区域经济一体化。与会领导人一致认为，当前国际形势中逆全球化和保护主义上升，谈判达成RCEP具有重要意义，各方愿争取在2019年完成RCEP谈判。





晤澳加总理推进自贸





李克强在出席第21次中国－东盟（10+1）峰会时强调“南海行为准则”磋商取得重要进展，各方一致同意在2019年内完成第一轮审读，争取未来3年完成磋商。





此外，李克强又和澳洲总理莫里森举行第六轮中澳总理年度会晤，同加拿大总理特鲁多举行第三次中加总理年度对话。他对特鲁多表示，愿同加方不断提升双方贸易投资规模和水平，继续推进自由贸易协定谈判。特鲁多称，加方愿同中方继续推进自由贸易协定谈判，不会受到其他国家立场影响。





此前新达成美国—墨西哥—加拿大贸易协议有项条款禁止成员国与“非市场化”国家达自由贸易协议，被视为孤立中国。

Twitter

sgnypost





