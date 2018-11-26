马克龙强硬回应巴黎骚乱：改革不可能因此退缩

“法国人又走上街头！”在法国似乎消失很久的街头抗议突然又回来了，愤怒的示威者上周六在巴黎著名的香榭丽舍大街放火、占据街道、与警察对峙，他们高喊“马克龙，下台”的口号，抗议总统调高柴油和汽油税，增加对工人、退休者和中产阶级的财政压力。
马克龙24日晚发推特感谢警方的勇气与专业素质，斥责“袭警者可耻，暴力对待同胞、对待新闻工作者可耻。共和国不能容忍这样的暴力”。
英国《太阳报》25日称，法国官员们抨击所谓的“激进化”和“无政府状态”，声称极右翼和强硬的左派分子劫持了抗议活动。马克龙也坚持认为，燃料价格必须与气候变化巴黎协定的绿色倡议一致，并表示面对骚乱，他的政府“不可能退缩”。但参加示威活动的学生勒费弗尔说：“我们不是来做官员告诉我们的事情的，我们来这里是为反对一个完全脱离普通民众的政府，这是人民的反抗。”
25日，有法国网民在网上发帖抱怨说：“马克龙批评特朗普的民族主义，但也许再过两周，马克龙将失去对法兰西民族的领导权！马克龙应该更多地关注他的国家的需求，而不是他的全球主义幻想！”还有网友表示，马克龙加征的是“全球变暖的税收”，“现在法国人意识到特朗普在一年前退出那个交易是对的”，“谴责特朗普的傻瓜现在正吞下他们的苦果”……
“法国的反精英情绪”，德国电视二台25日称，“黄背心”运动宣泄的是对精英的怨恨。有民调显示，85%的法国人认为马克龙缺乏谦虚。“这可能只是一个开始”，德国《商报》25日称，长期以来，马克龙一直被批评为“富人总统”，“他的形象很糟糕，被认为专制和傲慢”，而越来越多人认为法国社会“不公正”。报道称，马克龙开始似乎对“黄背心”运动并不在意，在“黄背心”运动的第二天，有一人死亡，500多人受伤——马克龙当时在柏林，他只字未提正在法国爆发的28万人大游行。报道称，未来，法国总统在改革过程中“需要更谨慎”。
中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建25日对《环球时报》记者说，法国是有一部分人，甚至这部分人越来越多，认为法国没必要去维护某种原则、维护政治正确性，而完全可以变得更功利、更现实一些。这次游行中有人特意给马克龙贴上“精英”标签，其实就含有很大的民粹意味。如果接下来马克龙推进改革还是一味地自上而下，而不能真正落到法国民众的利益上去，就会让极右翼势力坐实他的“精英”标签，并激起更多反精英反建制的民粹情绪。“这样一来，如果马克龙的改革迟迟见不到成效，接下来再来一次大选的话，那可能真没有人能挡得住勒庞”。
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