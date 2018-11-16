CNN告特朗普案今裁决 美媒撑新闻自由

美国有线新闻网络（ CNN ）为讨回记者的白宫采访通行证，周二（ 13 日）入禀华盛顿地区法院，控告特朗普及其数名幕僚。法官定于本港时间周五凌晨 4 时作出裁决。包括 CNN 竞争对手兼总统特朗普支持者的霍士新闻（ Fox News ）在内， 10 多家媒体周三发表声明表态力挺 CNN 。





事件争拗源于 CNN 首席白宫记者阿科斯塔（ Jim Acosta ）上周三（ 7 日）在记者会上，与总统特朗普唇枪舌剑，其后白宫指他在记者会期间拒绝听指示交出米高峰，又将手搭在白宫女实习生身上，暂时撤销其采访证。





CNN 和白宫的代表律师周三向法官凯利（ Timothy Kelly ）陈述理据。 CNN 律师认为，白宫限制阿科斯塔采访是基于其观点，“他们不喜欢 CNN 白宫记者的报道”，而非基于其行为，违反了宪法第一修正案保障的新闻自由。





逾 10 媒体发声明力挺 包括霍士新闻





代表白宫的司法部律师则指出，第一修正案并不保障进入白宫的权利，白宫撤销采访证是因阿科斯塔在上周三扰乱了记者会。





CNN 周二指其他传媒将来亦可能遭此方式打压，造成寒蝉效应。霍士总裁华莱士（ Jay Wallace ）周三发表声明，表明霍士支持 CNN 循法律途径，取回其白宫记者采访证，说：“我们虽不容忍总统及传媒在近期的记者会上日益针锋相对，但我们支持新闻自由、采访自由及开放的交流。”美联社、彭博社、全国广播公司、《纽约时报》以及《华盛顿邮报》等 10 多家媒体也支持 CNN 向法院提告。各家媒体的联合声明说：“无论当下新闻关乎国家安全、经济或环境，记者采访白宫必须拥有自由发问的权利。”

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