CNN告特朗普案今裁决 美媒撑新闻自由

美国有线新闻网络（CNN）为讨回记者的白宫采访通行证，周二（13日）入禀华盛顿地区法院，控告特朗普及其数名幕僚。法官定于本港时间周五凌晨4时作出裁决。包括CNN竞争对手兼总统特朗普支持者的霍士新闻（Fox News）在内，10多家媒体周三发表声明表态力挺CNN。
事件争拗源于CNN首席白宫记者阿科斯塔（Jim Acosta）上周三（7日）在记者会上，与总统特朗普唇枪舌剑，其后白宫指他在记者会期间拒绝听指示交出米高峰，又将手搭在白宫女实习生身上，暂时撤销其采访证。
CNN和白宫的代表律师周三向法官凯利（Timothy Kelly）陈述理据。CNN律师认为，白宫限制阿科斯塔采访是基于其观点，“他们不喜欢CNN白宫记者的报道”，而非基于其行为，违反了宪法第一修正案保障的新闻自由。
逾10媒体发声明力挺 包括霍士新闻
代表白宫的司法部律师则指出，第一修正案并不保障进入白宫的权利，白宫撤销采访证是因阿科斯塔在上周三扰乱了记者会。
CNN周二指其他传媒将来亦可能遭此方式打压，造成寒蝉效应。霍士总裁华莱士（Jay Wallace）周三发表声明，表明霍士支持CNN循法律途径，取回其白宫记者采访证，说：“我们虽不容忍总统及传媒在近期的记者会上日益针锋相对，但我们支持新闻自由、采访自由及开放的交流。”美联社、彭博社、全国广播公司、《纽约时报》以及《华盛顿邮报》等10多家媒体也支持CNN向法院提告。各家媒体的联合声明说：“无论当下新闻关乎国家安全、经济或环境，记者采访白宫必须拥有自由发问的权利。”
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