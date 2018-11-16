彭斯亚洲行谈台湾 重申美坚守一中政策

美国副总统彭斯表示，美国未来仍尊重自己的“一中政策”，也坚定支持与台湾有关的协议与条约。彭斯在未提“美中三公报”“台湾关系法”情况下，强调美国的一中政策不变。





正在亚洲访问的彭斯，昨天在新加坡参加东南亚国协（ ASEAN ）峰会及美国与东协国家峰会。他在会议期间与中国国务院总理李克强及俄罗斯总统蒲亭有非正式的简短交谈。另外，彭斯还与南韩总统文在寅举行正式会谈，他结束与文在寅的会面后，接受随行采访记者访问，回答有关台湾问题，做出上述表示。





美国之音随行记者问彭斯，他曾说台湾拥抱民主、为所有华人示范一条更好道路，他有何计划协助台湾扩展国际空间。对此，彭斯表示：美国及美国国会都已就台湾的国际空间及美台关系等议题表达过看法，即便美国在未来仍尊重“一中政策”，美国将坚定支持所有的协议与条约。





彭斯在未提到“美中三个公报”与“台湾关系法”的情况下，强调美国的“一中政策”不变，而他这趟亚洲行，作为美国总统特朗普的代表，展现了美国对印太区域的坚定立场。





综观彭斯从首站日本到新加坡已有的说法，他指出，美国在自由与开放的印太区域寻求“合作”、而非“控制”，而印太区域不容帝国、威权主义及侵略，虽然他的谈话未点名中国，但谈话要点用语直白，讲给区域国家听，当然包括北京。





就在特朗普即将与中国国家主席习近平于阿根廷在 G20 峰会见面前夕，总是一脸笑盈盈的彭斯，对中国扮起黑脸，他在受访时指出，中国唯有“根本改变行为”，才能避免美国发动全面冷战；他更强调，“美国不会退却”。





彭斯担任联邦众议员时，就是国会“台湾连线”的成员，对于中国在区域的作法相当清楚，作为特朗普副手，他适时捍卫美国民主价值观，在处理朝鲜问题时，也实践特朗普信奉的“实力捍卫和平”原则。





回顾特朗普与朝鲜领导人金正恩的“特金会”召开前夕，彭斯不怕弄僵会谈前气氛。他当时受访曾警告金正恩，若想试图玩弄华盛顿，将犯下“天大错误”，还警告金正恩，若达不成协议，朝鲜恐落得如利比亚的下场。





彭斯这趟亚洲行，接下来的还将参与亚太经济合作会议（

APEC

），在国安顾问波顿及白宫国安会亚洲事务主任博明陪同下，彭斯以富个人特色的方式，坚定传达美国的亚洲政策。

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