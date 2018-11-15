美媒披露RCEP领导人会议内幕：李克强遭受挫折

综合媒体

11

月

15

日报道，东亚合作领导人系列会议

11

月

14

日继续在新加坡进行。当天，包括中国、俄罗斯、韩国、日本以及东盟十国在内的与会各国领导人举行了多场双边会见。





中国国务院总理李克强

14

日在新加坡出席了第

21

次中国

—

东盟（

10+1

）领导人会议暨庆祝中国

—

东盟建立战略伙伴关系

15

周年纪念峰会、第二次

RCEP

领导人会议。





在

RCEP

领导人会议上，李克强表示，一年前，我们在马尼拉召开

RCEP

第一次领导人会议。一年来，在东盟的主导下、在东盟轮值主席国新加坡推动下，各方加快工作节奏，谈判任务完成度从去年不到

50%

迅速提升到今年的接近

80%

。现在谈判已进入关键时期，我们要再接再厉，保持积极势头，踢好

“

临门一脚

”

，力争明年达成协定，提高贸易投资自由化、便利化水平，促进区域经济一体化，使本地区各国人民尽早受益。





《华尔街日报》

11

月

15

日报道称，在

“

美国优先

”

的时代，中国试图把自己塑造成自由贸易和多边主义的卫士。但这个全球第二大经济体发现，要把这些口号转化为结果，难度要大得多。





14

日，在新加坡举行的领导人峰会上，谈判人员表示，涉及

16

个国家的一项广泛的贸易协议无法在今年完成，原因是这项协议规模巨大，而且涉及十几个经济体，谈判程序复杂。这也是中国力挺的一项贸易协议。





文章称，这意味着北京方面暂时还拿不出一项刻上自己印记的重要协议。目前中美贸易战的负面影响开始显现，中国的一些亚洲贸易伙伴也开始抵制中国方面的投资，认为中国的投资会让他们背上沉重的债务或其他负担。





RCEP

成员国将包括中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰和

10

个东南亚国家，涵盖全世界近一半人口，经济产出占到全球的三分之一。其自由化效应主要体现在降低商品关税上。美国没有参与这项协定。





总部设在新加坡的贸易宣导组织亚洲贸易中心的创始人兼主管艾莫斯（

Deborah Elms

）说，中国面临一个疑问，那就是中国近期在推动多边主义的进程中到底有什么成就？而达成

RCEP

将是对这个疑问做出的具有象征意义的回答。官员们表示，他们仍希望在

2019

年达成

RCEP

。





文章称，中国在峰会上极力将自己描绘成自由贸易的捍卫者，但

RCEP

的推迟让这项努力遭受挫折。

（多维新闻）

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