传17名中国当红艺人因偷漏税遭约谈 完整名单曝光

自从中国影视明星范冰冰因偷税漏税被罚巨款后，中国影视圈接连爆发税务“地震”。早前曾因税收优惠政策吸引大量影视公司驻扎的“避税天堂”霍尔果斯风光不再，如今又爆出有17名重量级明星被约谈。
北京时间12月3日，有网友在微博贴出截图，曝光17位被约谈明星的名字，从而完整的名单正式被披露。
11月28日，一份《横店工作室会议内容》文件被中国影视圈从业人员纷纷转发。该文件称，中国税务总局下达浙江税务局，要求影视工作室展开税务自查自纠，影视圈的补税工作正式实施。
这份会议内容中也透露，税务部门已经在3天内约谈了17名艺人，不过并未透露姓名。
消息指，这17名艺人覆盖顶级流量明星、一线演员、导演等。某位男明星被约谈的时候，在会议室“当场就痛哭起来”。 同时，也给出补税工作最后的期限是12月15日。 网上有消息称，中国明星夫妇邓超孙俪夫补交税款高达2.5亿元人民币（1元人民币约合0.1451美元），不过该消息并未得到证实。
这17名艺人到底是谁也受到外界关注，据微博网友“黑夜之睛滚雪球”贴出的截图显示，这17人分别是，杨幂、黄晓明、杨颖、赵丽颖、邓超、孙俪、赵薇、吴亦凡、迪丽热巴、章子怡、汪峰、鹿晗、黄渤、吴京、徐峥、陈思成（诚）、佟丽娅。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost