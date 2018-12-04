    • 2018年12月4日

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    传17名中国当红艺人因偷漏税遭约谈 完整名单曝光

    星期二, 十二月 04, 2018

    自从中国影视明星范冰冰因偷税漏税被罚巨款后，中国影视圈接连爆发税务地震。早前曾因税收优惠政策吸引大量影视公司驻扎的避税天堂霍尔果斯风光不再，如今又爆出有17名重量级明星被约谈。

    北京时间123日，有网友在微博贴出截图，曝光17位被约谈明星的名字，从而完整的名单正式被披露。 

    1128日，一份《横店工作室会议内容》文件被中国影视圈从业人员纷纷转发。该文件称，中国税务总局下达浙江税务局，要求影视工作室展开税务自查自纠，影视圈的补税工作正式实施。 

    这份会议内容中也透露，税务部门已经在3天内约谈了17名艺人，不过并未透露姓名。 

    消息指，这17名艺人覆盖顶级流量明星、一线演员、导演等。某位男明星被约谈的时候，在会议室当场就痛哭起来 同时，也给出补税工作最后的期限是1215日。 网上有消息称，中国明星夫妇邓超孙俪夫补交税款高达2.5亿元人民币（1元人民币约合0.1451美元），不过该消息并未得到证实。 

    17名艺人到底是谁也受到外界关注，据微博网友黑夜之睛滚雪球贴出的截图显示，这17人分别是，杨幂、黄晓明、杨颖、赵丽颖、邓超、孙俪、赵薇、吴亦凡、迪丽热巴、章子怡、汪峰、鹿晗、黄渤、吴京、徐峥、陈思成（诚）、佟丽娅。 

    通过该名单可以看出都是中国娱乐圈的佼佼者。 目前，这份名单中的人并未对此事进行回应。 （多维新闻）

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