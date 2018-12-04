传17名中国当红艺人因偷漏税遭约谈 完整名单曝光

自从中国影视明星范冰冰因偷税漏税被罚巨款后，中国影视圈接连爆发税务 “ 地震 ” 。早前曾因税收优惠政策吸引大量影视公司驻扎的 “ 避税天堂 ” 霍尔果斯风光不再，如今又爆出有 17 名重量级明星被约谈。





北京时间 12 月 3 日，有网友在微博贴出截图，曝光 17 位被约谈明星的名字，从而完整的名单正式被披露。





11 月 28 日，一份《横店工作室会议内容》文件被中国影视圈从业人员纷纷转发。该文件称，中国税务总局下达浙江税务局，要求影视工作室展开税务自查自纠，影视圈的补税工作正式实施。





这份会议内容中也透露，税务部门已经在 3 天内约谈了 17 名艺人，不过并未透露姓名。





消息指，这 17 名艺人覆盖顶级流量明星、一线演员、导演等。某位男明星被约谈的时候，在会议室 “ 当场就痛哭起来 ” 。 同时，也给出补税工作最后的期限是 12 月 15 日。 网上有消息称，中国明星夫妇邓超孙俪夫补交税款高达 2.5 亿元人民币（ 1 元人民币约合 0.1451 美元），不过该消息并未得到证实。





这 17 名艺人到底是谁也受到外界关注，据微博网友 “ 黑夜之睛滚雪球 ” 贴出的截图显示，这 17 人分别是，杨幂、黄晓明、杨颖、赵丽颖、邓超、孙俪、赵薇、吴亦凡、迪丽热巴、章子怡、汪峰、鹿晗、黄渤、吴京、徐峥、陈思成（诚）、佟丽娅。





通过该名单可以看出都是中国娱乐圈的佼佼者。

目前，这份名单中的人并未对此事进行回应。

（多维新闻）

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