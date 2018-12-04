特朗普增进与习近平关系和美中贸易

美国总统特朗普周一大谈自己与中国国家主席习近平的 “ 非常稳固的个人关系 ” ，宣布新的美中贸易协议会立即允许美国农民向北京出售更多产品。





世界两大经济体的领导人特朗普和习近平周六在阿根廷同意，在谈判达成详细的贸易协议的同时，在未来 90 天内不对彼此加征任何新的出口关税。在此之后，亚洲和欧洲股市大幅上涨。





美国股票指数星期一在纽约大幅高开，受到广泛关注的道琼斯指数涨幅超过 1.5 ％。





特朗普在推特上说： “ 我在阿根廷与中国的习近平主席的会晤是一次非同寻常的会议。与中国的关系向前迈出了一大步！非常好的事情将会发生。 ”





2017 年，美国与中国的贸易逆差为 3,334 亿美元。然而，特朗普表示， “ 我们正在以强大的力量进行交易，但如果一旦协议达成，中国同样有很大的收益。使竞争变得公平！ ”





这位美国领导人表示，美国农民 “ 将成为我们与中国达成协议的非常大非常快的受益者。他们打算立即开始购买农产品。我们生产世界上最好、最干净的产品，这就是中国想要的。农民， 我爱你们！ ”





周日晚些时候，特朗普发推说 “ 中国已经同意减少和取消对美国汽车的关税。目前关税是 40 ％。 ”





周一，中国外交部表示，中美两国首脑已同意努力取消所有关税。





特朗普表示，他和习近平 “ 是唯一两个能够给两个大国之间带来大规模和非常积极的贸易变革的人。解决朝鲜问题的方案对中国和所有人来说都是一件好事！ ”

特朗普在他的政治集会和新闻发布会上经常赞扬他做总统近两年来美国军费开支的增加。





但是他发了推文说 “ 未来的某个时候 ” ，俄罗斯总统普京、习近平和他 “ 将开始谈论停止已经成为重大且无法控制的军备竞赛。美国今年花费了 7160 亿美元。疯了！ ”





在布宜诺斯艾利斯举行的世界最大经济体 20 国集团峰会之后，在晚宴会晤上，两国首脑在美中贸易战逐渐升级之际开始了 90 天的休战。几个月来，这两个国家针锋相对地对彼此数千亿美元的出口产品加征了关税。





在空军一号离开阿根廷后，特朗普在飞机上对记者发表讲话说，他与习近平达成的协议，将成为 “ 有史以来最大的协议之一。 ...... 它将对农业、工业产品、计算机，所有种类的产品产生令人难以置信的积极影响。 ”





根据白宫的一项声明，特朗普同意将把 2000 亿美元的中国产品的关税保持在 10% ，而不是像他之前威胁要在 1 月 1 日做的，将其提高到 25 ％。





白宫新闻秘书桑德斯说： “ 中国将同意从美国购买尚未商定但非常大量的农业、能源、工业和其他产品，以减少我们两国之间的贸易不平衡。中国已同意立即开始从我们的农民手中购买农产品。 ”





根据白宫的声明，特朗普和习近平还同意立即开始就强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵和网络盗窃、服务和农业等方面的结构变革进行谈判。

“

双方同意他们将努力在未来

90

天内达成此项协议。如果在这段时间结束时，双方无法达成协议，

10

％的关税将提高到

25

％。

”

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