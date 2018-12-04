中国官媒再称美中贸易取决于美国“诚意”

中国官方媒体星期一警告说，美国和中国能否有良好关系和正常贸易还要取决于美国的诚意。
美国总统特朗普和中国国家主席周末在阿根廷的20国集团峰会期间会面，就两国之间的贸易战暂时停火达成协议。受美中贸易战影响的各方松了一口气，道琼股指期货也大涨400多点。不过，中国官方英文报纸“中国日报”的社评看来给刚刚升起的热度降温。
中国日报星期一的社评说，美国和中国之间的经济关系错综复杂，没有任何能让双方分歧一夜之间消失的魔棒，两国能否协商解决分歧和长期保持友好关系取决于美国的“诚意”。
特朗普总统和习近平主席会谈后，白宫发表声明说，美国同意在明年1月1日将继续把价值2千亿美元的中国产品加征的关税保持在10%，双方同意立即开始有关结构性改变的谈判，如果双方在未来90天内未能达成协议，10%的关税将会被提高至25%。白宫的声明还说，中国同意从美国购买仍未商定但数量非常大的农业、能源、工业和其它产品，以减少两国之间的贸易不平衡。
中国官方的新华社和共产党机关报人民日报都没有提白宫声明中提到的90天期限和其他一些细节，也没有否认白宫声明的准确性。
中国日报的社评重申了贸易战期间中国多次表示过的官方立场，称中国愿意努力解决美国的一些“合理关注”，并已经付诸于实际行动。社评还说，只有尊重双方的核心利益，进行平等和认真的协商，才能扩大双方的共同利益，缩小分歧，而持久改善双边关系要取决于美国与中国平等磋商的诚意，同时还要考虑到中国的具体情况。
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