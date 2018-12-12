美国总统特朗普罕见地在镜头前与国会民主党领袖就边境墙问题起争执

美国总统特朗普周二在椭圆形办公室与民主党参众两院领袖就政府拨款问题发生公开争执，令人质疑在本月稍晚的最后期限来临前，两党是否可能达成协议。





在这次令人关注的公开争论中，特朗普与参议院民主党领袖舒默 (Chuck Schumer) 以及众议院民主党领袖佩洛希 (Nancy Pelosi) 大声争论他承诺在美墨边境建墙的拨款问题。这种争执以往很少在镜头前发生。





“ 如果我们得不到我们想要的 -- 不管是通过你们、通过军方、还是通过你们所谓的其他途径 -- 我就会让政府关门， ” 当争论进入白热化，双方声量越来越高时，特朗普这样表示。





“ 我为出于边境安全原因关闭政府而感到自豪， Chuck ，因为这个国家的人民不希望让罪犯和带着许多问题和毒品的人涌入我们的国家， ” 他在记者离开前说道。





副总统彭斯坐在特朗普旁边，他沉默不语、面无表情。





国会希望在 12 月 21 日截止期限之前敲定支出数额。虽然下个月之前特朗普所在的共和党仍掌控着众议院和参议院，但通过支出法案需要得到民主党的支持。





如果 12 月 21 日之前僵局得不到解决，那么约四分之一的联邦政府机构将马上没有资金用于运转。其他政府部门已经得到拨款。





讽刺的是，特朗普在吹嘘自己为出于边境安全原因关闭政府而感到 “ 自豪 ” 的同时，负责边境安全的部门 -- 国土安全部将关门。在过去政府关门大战中，被认为 “ 必不可少 ” 的工作人员会被指示继续工作。





国务院、商务部和农业部等政府机构也面临关门，联邦公园将不允许游客进入。

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路透社

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