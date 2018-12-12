不藏着掖着 日防卫大纲草案写进“出云”号航母化

日本自民、公明两党 11 日召开了有关新防卫力建设指针《防卫计划大纲》的工作组（ WT ）会议，基本同意了日本政府出示的大纲及下一期《中期防卫力整备计划》（中期防）的框架草案。两者的主要内容均为写入了改装海上自卫队护卫舰 “ 出云 ” 号的实际上航母化构想。日本共同社 11 日称，预计该构想会实现。

报道称，日本政府力争在 18 日的内阁会议上敲定大纲等，将推进制定工作。对拥有航母会导致脱离 “ 专守防卫 ” 政策的担忧情绪或升温。

日媒称，草案还写明在难以锁定攻击主体、围绕发动自卫权存在课题的网络空间内拥有 “ 反击能力 ” ，以及推进导入被指与对敌基地攻击能力有关的远程巡航导弹。防卫政策有可能大幅变样。

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目前，舰首到舰尾由甲板贯通的直升机护卫舰有 “ 出云 ” 号和同型的 “ 加贺 ” 号，共 2 艘。围绕拥有航母，政府一贯在国会答辩等场合表明见解称， “ 攻击型航母 ” 在宪法上是不被允许的。





工作组会议上，日本政府表示关于在实施改装时设想运用的最尖端隐形战机 F-35B ，暂不进行常态化搭载。曾经态度慎重的公明党认为 “ 改装没有超出政府一贯答辩的范畴 ” （该党议员、工作组代理主席佐藤茂树语），表示了理解。有鉴于此，作为执政党判断其不属于 “ 攻击型航母 ” 。

报道称，日本政府考虑避免使用 “ 航母 ” 的叫法，而是称之为 “ 多用途运用护卫舰 ” 。改装设想的是增厚甲板，使其能承受战机起降等。日媒宣称，航母化似乎是考虑到 “ 中国在太平洋海洋活动 ” 的应对措施。

框架草案写入了 “ 实施 ‘ 出云 ’ 型的改装 ” ，以及新导入考虑到 F-35B 的可短距离起飞与垂直降落的战机。关于网络反击能力，则提出彻底强化 “ 阻碍对方利用网络空间的能力 ” 。在能够从敌方射程外进行攻击的远程巡航导弹方面，写明将部署 “JSM” 、美国开发的 “JASSM” 、 “LRASM” 。

另外，对于预计

2030

年代退役的航空自卫队

F-2

战机的后续机型，草案称

“

把国际合作纳入视野，尽早着手开展我国主导的开发

”

，此次未给出是国产还是共同开发等的具体方案。

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