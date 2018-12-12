    • 2018年12月12日

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    不藏着掖着 日防卫大纲草案写进“出云”号航母化

    星期三, 十二月 12, 2018

    日本自民、公明两党11日召开了有关新防卫力建设指针《防卫计划大纲》的工作组（WT）会议，基本同意了日本政府出示的大纲及下一期《中期防卫力整备计划》（中期防）的框架草案。两者的主要内容均为写入了改装海上自卫队护卫舰出云号的实际上航母化构想。日本共同社11日称，预计该构想会实现。
    　　
    报道称，日本政府力争在18日的内阁会议上敲定大纲等，将推进制定工作。对拥有航母会导致脱离专守防卫政策的担忧情绪或升温。
    　　
    日媒称，草案还写明在难以锁定攻击主体、围绕发动自卫权存在课题的网络空间内拥有反击能力，以及推进导入被指与对敌基地攻击能力有关的远程巡航导弹。防卫政策有可能大幅变样。
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    目前，舰首到舰尾由甲板贯通的直升机护卫舰有出云号和同型的加贺号，共2艘。围绕拥有航母，政府一贯在国会答辩等场合表明见解称，攻击型航母在宪法上是不被允许的。

    工作组会议上，日本政府表示关于在实施改装时设想运用的最尖端隐形战机F-35B，暂不进行常态化搭载。曾经态度慎重的公明党认为改装没有超出政府一贯答辩的范畴（该党议员、工作组代理主席佐藤茂树语），表示了理解。有鉴于此，作为执政党判断其不属于攻击型航母
    　　
    报道称，日本政府考虑避免使用航母的叫法，而是称之为多用途运用护卫舰。改装设想的是增厚甲板，使其能承受战机起降等。日媒宣称，航母化似乎是考虑到中国在太平洋海洋活动的应对措施。
    　　
    框架草案写入了实施出云型的改装，以及新导入考虑到F-35B的可短距离起飞与垂直降落的战机。关于网络反击能力，则提出彻底强化阻碍对方利用网络空间的能力。在能够从敌方射程外进行攻击的远程巡航导弹方面，写明将部署“JSM”、美国开发的“JASSM”“LRASM”
    　　
    另外，对于预计2030年代退役的航空自卫队F-2战机的后续机型，草案称把国际合作纳入视野，尽早着手开展我国主导的开发，此次未给出是国产还是共同开发等的具体方案。

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