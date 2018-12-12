不藏着掖着 日防卫大纲草案写进“出云”号航母化

日本自民、公明两党11日召开了有关新防卫力建设指针《防卫计划大纲》的工作组（WT）会议，基本同意了日本政府出示的大纲及下一期《中期防卫力整备计划》（中期防）的框架草案。两者的主要内容均为写入了改装海上自卫队护卫舰“出云”号的实际上航母化构想。日本共同社11日称，预计该构想会实现。
报道称，日本政府力争在18日的内阁会议上敲定大纲等，将推进制定工作。对拥有航母会导致脱离“专守防卫”政策的担忧情绪或升温。
日媒称，草案还写明在难以锁定攻击主体、围绕发动自卫权存在课题的网络空间内拥有“反击能力”，以及推进导入被指与对敌基地攻击能力有关的远程巡航导弹。防卫政策有可能大幅变样。
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目前，舰首到舰尾由甲板贯通的直升机护卫舰有“出云”号和同型的“加贺”号，共2艘。围绕拥有航母，政府一贯在国会答辩等场合表明见解称，“攻击型航母”在宪法上是不被允许的。
工作组会议上，日本政府表示关于在实施改装时设想运用的最尖端隐形战机F-35B，暂不进行常态化搭载。曾经态度慎重的公明党认为“改装没有超出政府一贯答辩的范畴”（该党议员、工作组代理主席佐藤茂树语），表示了理解。有鉴于此，作为执政党判断其不属于“攻击型航母”。
报道称，日本政府考虑避免使用“航母”的叫法，而是称之为“多用途运用护卫舰”。改装设想的是增厚甲板，使其能承受战机起降等。日媒宣称，航母化似乎是考虑到“中国在太平洋海洋活动”的应对措施。
框架草案写入了“实施‘出云’型的改装”，以及新导入考虑到F-35B的可短距离起飞与垂直降落的战机。关于网络反击能力，则提出彻底强化“阻碍对方利用网络空间的能力”。在能够从敌方射程外进行攻击的远程巡航导弹方面，写明将部署“JSM”、美国开发的“JASSM”、“LRASM”。
另外，对于预计2030年代退役的航空自卫队F-2战机的后续机型，草案称“把国际合作纳入视野，尽早着手开展我国主导的开发”，此次未给出是国产还是共同开发等的具体方案。
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