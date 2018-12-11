王岐山回顾改革开放“中国大门愈开愈大”

中美双方在“习特会”同意暂停增加新的关税，展开90日谈判。国家副主席王岐山昨天上午在广州从化区举行的2018从都国际论坛开幕礼致辞强调，单边主义及保护主义解决不了问题，只会加剧世界的不确定性。他说，中国开放的大门不会关闭，只会愈开愈大，要顺应历史大势，保持战略定力，适应和引领好经济全球化，消解其负面影响。





论坛由中国人民对外友好协会、澳洲中国友好交流协会及侨鑫集团等联合举办，主题是“改革开放与合作共赢”。两百余位外国前政要和国际组织负责人、中外专家学者、商界领袖等出席。





王岐山发言时回顾了改革开放历程，指出要与改革开放前30年的社会主义探索实践相联系，要与1840年以来中国人民苦苦寻觅实现中华民族伟大复兴的斗争史相联系，也要与中华民族五千多年来的苦难和辉煌相联系。





他形容历史的苦难辉煌是现实的源头活水，改革开放不仅改革中国，也影响了世界：“中国已成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大贸易国，连续多年对世界经济增长贡献了超过百分之三十，是世界经济的主再动力源和稳定器。”





“开放的大门不会关闭，只会愈开愈大。”王岐山以首届进口博览会为例，指出这是中国自主采取一系列扩大开放的重大举措，以实际行动推动新一轮高水平对外开放、与世界分享中国发展的成果与机遇。





他强调，强权霸道、零和游戏没有出路，只有彼此尊重国际利益及重大贡献，相互深化了解及信任，才能实现共同繁荣。中国坚持和平发展的道路，将坚定不移走自己的道路，踏踏实实办好自己的事情。





不少与会者都提到贸易战对全球各国的影响。纽西兰前总理珍妮希普利称，贸易战只输不赢，只会让国家承受风险，应尽量避免。她认为针对现时的多边摩擦，国家领导人可透过磋商机制谈判及多交流，建立多边贸易及秩序，而非将人民暴露于风险下。

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