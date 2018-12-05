为男友约北大女孩 清华美女校花马艺妮深陷淫乱丑闻

清华大学不仅出人才，也是绯闻不断，这不再有一名清华校花丑闻曝光，里面还包括她的清华男友。
北京时间12月3日，有网友在中国网络问答社区知乎上，曝光清华大学校花马艺妮和同是清华大学校草的男友宋思睿丑闻，让人大跌眼镜。
爆料称，两人不仅因为2018年清华大学本科特奖候选人材料造假，还聚众淫乱，马艺妮死缠烂打某位北大女同学和男友玩3P（三人性行为）。
网上还爆出马艺妮和该女生的微信聊天截图，马艺妮表示要找身材好的，长得好看的，因为自己和男友都是“颜控”“身材控”。
已有男友的北大女生得知马艺妮的意思后，直接拒绝了马艺妮的要求，并表示即使没有男朋友也不会同意，而且特别强调讨厌宋思睿长相。
马艺妮被拒绝后，就在网上爆粗口，说些不好听的话。
随后，该北大女生将两人聊天记录曝光，此事才在网上引起热议。 资料显示，马艺妮，1997年出生，曾和男友宋思睿参加中国竞技答题类节目《一站到底》，被称为“机器人美少女”。
据介绍，马艺妮拥有6项机器人中国国家专利，是首都挑战杯特等奖得主、科沃斯机器人创新大赛全国冠军，在全国同年龄段机器人研发中基本处于第一的位置，被直接保送清华大学物理系。
对于网上爆出的丑闻，清华大学还有两位当事人都未回应。（多维新闻）
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