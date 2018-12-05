为男友约北大女孩 清华美女校花马艺妮深陷淫乱丑闻





清华大学不仅出人才，也是绯闻不断，这不再有一名清华校花丑闻曝光，里面还包括她的清华男友。





北京时间 12 月 3 日，有网友在中国网络问答社区知乎上，曝光清华大学校花马艺妮和同是清华大学校草的男友宋思睿丑闻，让人大跌眼镜。





爆料称，两人不仅因为 2018 年清华大学本科特奖候选人材料造假，还聚众淫乱，马艺妮死缠烂打某位北大女同学和男友玩 3P （三人性行为）。





网上还爆出马艺妮和该女生的微信聊天截图，马艺妮表示要找身材好的，长得好看的，因为自己和男友都是 “ 颜控 ”“ 身材控 ” 。





已有男友的北大女生得知马艺妮的意思后，直接拒绝了马艺妮的要求，并表示即使没有男朋友也不会同意，而且特别强调讨厌宋思睿长相。





马艺妮被拒绝后，就在网上爆粗口，说些不好听的话。

随后，该北大女生将两人聊天记录曝光，此事才在网上引起热议。 资料显示，马艺妮， 1997 年出生，曾和男友宋思睿参加中国竞技答题类节目《一站到底》，被称为 “ 机器人美少女 ” 。





据介绍，马艺妮拥有 6 项机器人中国国家专利，是首都挑战杯特等奖得主、科沃斯机器人创新大赛全国冠军，在全国同年龄段机器人研发中基本处于第一的位置，被直接保送清华大学物理系。





网上有消息称，马艺妮已经从物理系转为金融系，已被保送至清华大学五道口金融学院读研。宋思睿被保送至清华大学交叉信息研究院，成为姚期智（清华大学交叉信息研究院院长）的学生。





对于网上爆出的丑闻，清华大学还有两位当事人都未回应。（多维新闻）

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