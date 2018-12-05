中国学者：中美贸易战明年中吿一段落 持续斗而不破

中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣4日向媒体表示，因中美双方在贸易战当中付出的代价增加以及谈判地位变化，中美本轮贸易摩擦可能于2019年年中告一段落，但不会完全结束，此后将会持续“斗而不破”。





据俄罗斯卫星通讯社报导，中国记者协会今天举行“改革开放40年的中国外交”新闻茶会，中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣在出席受访时表示，这一轮中美贸易摩擦明年年中会告一段落，但不会完全结束，今后的贸易摩擦会经常出现。





金荣灿指出，譬如美国与日本从上世纪70年代末就有贸易战，后来持续了20多年。这次中美元首在阿根廷会晤时释放出双方贸易摩擦会“休战”的信号，当然90天的谈判会非常艰难，双方未来将会持续“斗而不破”。





他进一步分析称，之所以认为明年年中会告一段落，是因为明年年中的时候，双方在贸易摩擦上经受的代价会比较明显，现在的代价还不明显，双方到时候会有很强大的政治意愿来解决问题。





中国现代国际关系研究院世界经济研究所前所长陈凤英则表示，中美两国元首就经贸问题达成共识，是一个好的开始。双方都需要一个休战期，这个缓冲期对双方都很重要。





她表示，中美双方都不能接受继续对抗下去的负担，股市、楼市、债市都会受到影响。但是，休战不等于停战，即使停战也不等于今后就不会再战。





陈凤英说，两国的博弈已经具有全球性的意义，而且不仅仅是世界贸易组织(WTO)上的博弈，如果中美不能达成协议将危及其他国家，为此在明年的G20部长级会议上WTO改革将是重头戏，中美的态度也非常关键。（中时电子报）

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