背景资料：中美贸易摩擦大事记

自今年 3 月美国宣布对进口钢铁和铝制品加征关税以来，中美贸易摩擦几经起伏，已经历多轮磋商，尽管两国元首 12 月的会晤释放积极信号，分析人士仍普遍预计本轮贸易摩擦将是一场持久战。





中美两国元首最新 G20 会晤踩下经贸摩擦升级的 “ 刹车 ” ，双方同意停止相互加征新的关税，并设下自 12 月 1 日开始的为时 90 天的宽限期，但华为全球首席财务官 (CFO) 孟晚舟在温哥华被捕的消息又为中美关系增加新的不确定性。





以下为本轮中美贸易摩擦的大事记：





*-- 加拿大司法部表示，华为全球首席财务官 (CFO) 孟晚舟在温哥华被捕，并有可能被引渡至美国。据消息人士称，孟晚舟被捕与违反美国制裁规定有关。该消息引发对中美紧张关系可能再度升级的担忧。





*-- 中美两国元首 G20 会晤踩下经贸摩擦升级的 “ 刹车 ” ，双方同意停止相互加征新的关税，并设下自 12 月 1 日开始的为时 90 天的宽限期。





*-- 中国国家主席习近平 11 月 5 日在进口博览会上表示，中国开放大门不会关闭只会越开越大，推动更高水平开放的脚步不会停步。扩大进口不是权益之计，是面向未来的长远考量，预计未来 15 年，中国进口商品和服务将分别超过 30 万亿美元和 10 万亿美元。





*-- 美国总统特朗普和中国国家主席习近平 11 月 1 日都表达了对解决两国激烈贸易争端的乐观态度。特朗普在推特上表示，与中国的贸易谈判 “ 进展顺利 ” ，习近平讲话称，同特朗普 “ 对中美关系健康稳定发展、扩大中美经贸合作都有良好的愿望，我们要努力把这种愿望变为现实。 ”





*-- 中国财政部和税务总局发布通知，对部分产品增值税出口退税率进行调整，将相纸胶卷、塑料制品、竹地板、草藤编织品等产品出口退税率提高至 16% ，并取消豆粕出口退税，通知自 2018 年 11 月 1 日起执行。





*-- 美国副总统彭斯 10 月初加大了华府对北京的施压力度，对中国在下个月美国国会期中选举之前抹黑总统特朗普的 “ 恶意 ” 行为、以及在南中国海的军事行动进行抨击。针对彭斯的讲话，中国外交部发言人华春莹表示， “ 有关讲话对中国的内外政策进行种种无端指责，诬蔑中方干涉美国内政和选举，纯属捕风捉影、混淆是非、无中生有。中方对此坚决反对。 ”





*-- 中国国务院关税税则委员会办公室宣布，自 11 月 1 日起，降低部分商品的最惠国税率；进口降税商品共 1,585 个税目，约占中国税目总数的 19% ，平均税率由 10.5% 降至 7.8% ，平均降幅为 26% 。





-- 中国国务院关税税则委员会 9 月 18 日发布公告，决定对原产于美国的 5207 个税目、约 600 亿美元商品，加征 10% 或 5% 的关税，自 2018 年 9 月 24 日 12 时 01 分起实施。如果美方执意进一步提高加征关税税率，中方将给予相应回应，有关事项另行公布。中国商务部还表示，已在世贸组织追加起诉美国 301 调查项下对华 2,000 亿美元输美产品实施的征税措施。





-- 美国总统特朗普 9 月 17 日表示，将对价值约 2,000 亿美元进口自中国的商品征收 10% 关税，不过将苹果 (AAPL.O) 与 Fitbit(FIT.N) 的智能手表，以及诸如自行车头盔、儿童汽车座椅等消费品排除在征税清单之外。特朗普在新一轮关税的发布声明中警告称，若中国对美国农户或产业采取报复行动， “ 我们将立即进行第三个阶段，另外对约 2,670 亿美元进口商品征收关税。 ”





-- 中美两国官员 8 月 23 日结束为期两天的贸易谈判，并未取得重大突破。中国商务部 8 月 24 日称，中美就经贸问题举行了副部级磋商，已就双方关注的经贸问题进行了建设性、坦诚的交流，双方将就下一步安排保持接触。





-- 中美最新一轮互征关税措施于 8 月 23 日 0401GMT 生效。中国商务部新闻发言人就美国对 160 亿美元中国产品征税发表谈话称，中方对此坚决反对，并不得不继续作出必要回击。商务部随后称，中国在世贸组织起诉美国 301 调查项下对华 160 亿美元输美产品实施的征税措施。





-- 应美方邀请，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文拟于 8 月下旬率团访美，与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方各自关注的中美经贸问题进行磋商。





-- 美国总统特朗普 8 月 13 日签署 7,160 亿美元的国防政策法案，授权军事支出并包括对美国政府与中国中兴通讯 (000063.SZ) 和华为签订合同进行管控的内容，不过力度有所减弱。中国商务部新闻发言人应询就美国外资国家安全审查改革发表谈话，表示中方将对法案内容进行全面评估，并将密切跟踪法案实施过程中对中国企业产生的影响。





-- 美国贸易代表办公室 8 月 7 日公布价值 160 亿美元中国商品的最终征税清单，其中包括 279 项商品，并表示将从 8 月 23 日开始向这些商品征收 25% 的关税。 [nL4S1UY6ND] 中国商务部亦决定自 8 月 23 日起，对 160 亿美元自美国进口的商品加征 25% 关税，涵盖油品、钢铁产品、汽车和医疗设备等。





-- 中国国务院关税税则委员会 8 月 3 日晚间公告，决定对原产于美国的 5,207 个税目约 600 亿美元商品，加征 25% 、 20% 、 10% 、 5% 不等的关税，若美方一意孤行将其加征关税措施付诸实施，中方亦将即行实施上述加征关税措施。





-- 美国总统特朗普 8 月 1 日提议对 2,000 亿美元的中国商品加征关税幅度提高至 25% ，寻求加大对中国施压，促其在贸易问题上作出让步。





-- 中国国家市场监督管理总局 7 月 27 日表示，对高通 (QCOM.O) 收购恩智浦 (NXPI.O) 交易的评估结果表明，高通的最新方案不能解决竞争关注，已将评估结果通报高通，并对双方因约定的交易期限到期而决定放弃本次交易表示遗憾。中国商务部发言人高峰此前表示，关于高通收购恩智浦，该案属于反垄断执法问题与中美贸易摩擦无关。





-- 中国商务部表示， 7 月 16 日中国在世界贸易组织（ WTO ）就美国 301 调查项下对中方 2,000 亿美元输美产品征税建议措施追加起诉。





-- 中国商务部网站 7 月 12 日晚间针对美国贸易代表办公室 7 月 10 日发表的《关于 301 调查的声明》发表声明程，美方污蔑中方在经贸往来中实行不公平做法，占了便宜，是歪曲事实、站不住脚的。





-- 美国商务部 7 月 11 日表示，与中国第二大电信设备生产商中兴通讯签署了一项协议，为这家中国科技公司恢复运营铺平了道路。此前商务部官员与中兴签署了一项托管协议，美国商务部表示，一旦该公司在美国一家银行的托管账户中存入 4 亿美元，禁令将被取消。





-- 美国特朗普政府 7 月 11 日在对中国的贸易战加码，称美方将对另外 2,000 亿美元从中国进口的商品加征 10% 的关税。其发布了一份涉及广泛的拟加税中国商品清单，其中包括数百种食品以及香烟、煤炭、化学制品、轮胎、猫狗粮和包括电视机元件在内等消费者电子产品。





-- 美国于当地时间 7 月 6 日 00:01 （北京时间 6 日 12:01 ）起对第一批清单上 818 个类别、价值 340 亿美元的中国商品加征 25% 的进口关税。而中国对相同规模的部分自美进口商品加征关税措施，亦于北京时间 6 日 12:01 开始正式实施。





-- 美国商务部 7 月 3 日暂时允许中兴通讯在美国从事维护现有网络和设备所需的业务 , 有效期至 8 月 1 日；而该公司仍在努力，希望美国解除销售禁令。





-- 美国总统特朗普 6 月 15 日宣布对 500 亿美元从中国进口商品加征高额关税，美国海关和边境保护局将自 7 月 6 日起开始对第一批清单上 818 个类别、价值 340 亿美元的商品加征关税。中国商务部次日凌晨在网站上公布，对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施，税率为 25% ，涉及 2017 年中国自美国进口金额约 340 亿美元，上述措施将从 2018 年 7 月 6 日起生效。





-- 中兴通讯 6 月 12 日晚公告称，其已与美国商务部工业与安全局（ BIS ）达成和解协议，中兴通讯将支付合计 14 亿美元的民事罚款，包括 10 亿美元的一次性罚款。协议还要求，中兴通讯董事会成员将全部更换，高级副总裁以上高层等将被解职。在支付罚款后，美国方面将把中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除。





-- 美国商务部长罗斯赴京进行第三次中美经贸磋商。中方就中美经贸磋商发表声明。新华社 6 月 3 日称，中美双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。





-- 中国国务院关税税则委员会公告，自 7 月 1 日起，降低汽车整车及零部件进口关税，将汽车整车税率为 25% 的 135 个税号和税率为 20% 的 4 个税号的税率降至 15% 。





-- 中国国务院副总理刘鹤赴美第二轮磋商，中美两国 5 月 20 日发表联合声明称，双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差，中方将大量增加自美购买商品和服务；双方还同意有意义地增加美国农产品和能源出口。





-- 中美首轮经贸磋商 5 月 3-4 日在北京举行。美国总统特使、财政部长姆努钦率领的美方代表团来华，与国务院副总理刘鹤就中美经贸磋商部分问题达成共识，双方同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。





-- 中国国家发展改革委 4 月 17 日表示， 2018 年取消专用车、新能源汽车外资股比限制； 2020 年取消商用车外资股比限制； 2022 年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。





-- 美国商务部 4 月 16 日禁止美国企业在七年内向中国电信设备制造商中兴通讯 (000063.SZ)(0763.HK) 出售零部件，因该公司违反了在被认定非法向伊朗出售货品后，与美国政府达成的协议。





-- 中国国家主席习近平 4 月 10 日在博鳌亚洲论坛上发表主题演讲称，经济全球化是不可逆转的时代潮流，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国将大幅度放宽市场准入，今年要加快保险行业开放进程，相当幅度降低汽车进口关税。

习近平表示，今年将推出几项有标志意义的举措，在服务业特别是金融业方面，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。





-- 中国财政部 4 月 4 日表示，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等 14 类 106 项商品加征 25% 的关税。实施日期将视美国政府对中国商品加征关税实施情况，由国务院关税税则委员会另行公布。





-- 美国特朗普政府 4 月 3 日在与中国日益加剧的贸易争端中加码，宣布将对约 1,300 种工业技术、交通运输和医疗产品征收 25% 的关税，试图迫使中国改变其知识产权作法。





-- 美国总统特朗普 3 月 22 日签署总统备忘录，因迫使转让知识产权，将对 500 亿美元中国进口征收关税。根据美国贸易代表署 (USTR) 对中国不当使用美国知识产权进行的 “301 条款 ” 调查，将对中国征收关税和进行投资限制。





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美国总统特朗普

3

月

8

日宣布对进口钢铁和铝分别征收

25%

和

10%

的关税，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。（路透社）

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