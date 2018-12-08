华为CFO孟晚舟在温哥华出庭 被美方指控欺诈罪

加拿大检方周五表示，美国政府以欺诈罪为由，正寻求引渡中国科技巨头华为的CFO孟晚舟。
温哥华当地时间上午10时30分左右，针对华为CFO孟晚舟的保释听证会在不列颠哥伦比亚省最高法院如期举行，孟晚舟身着绿色上衣和长裤出庭。这次听证会将决定孟晚舟是否能够获得保释。
加拿大检察官在法庭上表示，孟晚舟涉嫌欺诈罪，美国司法部在今年八月向她发出逮捕令。
检方称，从2009年到2014年，华为涉嫌利用其在香港的非官方子公司“Skycom”在伊朗开展业务，违反了美欧对伊朗的制裁。作为“Skycom”首席财务官的孟晚舟并未如实说明“Skycom”和华为是同一家公司的事实，误导美国金融机构与“Skycom”进行生意往来，从事与对伊制裁相抵触的业务。
路透社在2012年首次报道称，华为的合作伙伴“Skycom”向伊朗一家手机通讯公司出售了至少130亿欧元的惠普电脑设备，此举违反了对伊朗的制裁。
“Skycom”的记录显示，孟晚舟在2008年2月至2009年4月期间担任公司董事。
检方表示，如果孟晚舟在美国被定罪，她每一项控罪的最高刑期是30年，这令她有动机逃离加拿大，回到中国。中国没有和美国签署引渡条约。
检方进一步指出，自“Skycom”2017年4月遭美国调查以来，孟晚舟就再没有去过美国。这意味着，孟晚舟意识到调查后，刻意避免前往美国。孟晚舟过去频繁赴美，并且她的儿子在波士顿上学。
孟晚舟的辩护律师大卫·马丁（David Martin）表示，孟晚舟途经温哥华是为了和家人团聚，并且她将不会违反法律的保释令，因为这会令他的父亲-华为创始人任正非以及整个中国难堪。律师还提出，可以接受电子监视作为保释条件。
马丁用幻灯片演示说，“Skycom”曾是华为的子公司，但后来被剥离，孟晚舟也离开了董事会。他还表示，美国对伊朗的制裁很复杂，实际上受到美国制裁的是在石油和能源领域，以及可能干扰通讯的技术领域。但华为和“Skycom”一直专注于民用电信服务，而不是军事设备。
截至发稿，针对孟晚舟的保释听证会仍在进行中，如果周五的听证会未能达成结果。下一次听证会将于周一（12月10日）继续进行。
此外，决定孟晚舟是否会被引渡到美国的“引渡听证会”将与保释听证会分开举行。
据路透社报道，根据美加引渡条约，被引渡者的罪行必须是两国都视为犯罪的行为。被诉人通常都会反抗引渡，理由是如果他们被交给提出引渡要求的国家去面对法律诉讼，那么他们在被拘捕国家的权利将被侵犯。此前有的抗争会持续数月甚至数年。
孟晚舟被捕正处于美中贸易谈判的关键时期，外界担心此事可能会破坏两国的贸易谈判计划。
白宫周四表示，在两国首脑会晤前，特朗普不知道美国向加拿大提出引渡孟晚舟的要求。这一表态明显是不希望华为案影响与中国的贸易协商。
白宫经济顾问库德洛周五对CNBC表示，近期围绕中国科技巨头华为公司的争议不会影响美中贸易谈判。同日，特朗普在推特上说：“跟中国的谈判进展非常顺利!"
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