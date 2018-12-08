华为CFO孟晚舟在温哥华出庭 被美方指控欺诈罪

加拿大检方周五表示，美国政府以欺诈罪为由，正寻求引渡中国科技巨头华为的 CFO 孟晚舟。





温哥华当地时间上午 10 时 30 分左右，针对华为 CFO 孟晚舟的保释听证会在不列颠哥伦比亚省最高法院如期举行，孟晚舟身着绿色上衣和长裤出庭。这次听证会将决定孟晚舟是否能够获得保释。





加拿大检察官在法庭上表示，孟晚舟涉嫌欺诈罪，美国司法部在今年八月向她发出逮捕令。

检方称，从 2009 年到 2014 年，华为涉嫌利用其在香港的非官方子公司 “Skycom” 在伊朗开展业务，违反了美欧对伊朗的制裁。作为 “Skycom” 首席财务官的孟晚舟并未如实说明 “Skycom” 和华为是同一家公司的事实，误导美国金融机构与 “Skycom” 进行生意往来，从事与对伊制裁相抵触的业务。





路透社在 2012 年首次报道称，华为的合作伙伴 “Skycom” 向伊朗一家手机通讯公司出售了至少 130 亿欧元的惠普电脑设备，此举违反了对伊朗的制裁。





“Skycom” 的记录显示，孟晚舟在 2008 年 2 月至 2009 年 4 月期间担任公司董事。





检方表示，如果孟晚舟在美国被定罪，她每一项控罪的最高刑期是 30 年，这令她有动机逃离加拿大，回到中国。中国没有和美国签署引渡条约。





检方进一步指出，自 “Skycom”2017 年 4 月遭美国调查以来，孟晚舟就再没有去过美国。这意味着，孟晚舟意识到调查后，刻意避免前往美国。孟晚舟过去频繁赴美，并且她的儿子在波士顿上学。





孟晚舟的辩护律师大卫 · 马丁（ David Martin ）表示，孟晚舟途经温哥华是为了和家人团聚，并且她将不会违反法律的保释令，因为这会令他的父亲 - 华为创始人任正非以及整个中国难堪。律师还提出，可以接受电子监视作为保释条件。





马丁用幻灯片演示说， “Skycom” 曾是华为的子公司，但后来被剥离，孟晚舟也离开了董事会。他还表示，美国对伊朗的制裁很复杂，实际上受到美国制裁的是在石油和能源领域，以及可能干扰通讯的技术领域。但华为和 “Skycom” 一直专注于民用电信服务，而不是军事设备。





截至发稿，针对孟晚舟的保释听证会仍在进行中，如果周五的听证会未能达成结果。下一次听证会将于周一（ 12 月 10 日）继续进行。





此外，决定孟晚舟是否会被引渡到美国的 “ 引渡听证会 ” 将与保释听证会分开举行。





据路透社报道，根据美加引渡条约，被引渡者的罪行必须是两国都视为犯罪的行为。被诉人通常都会反抗引渡，理由是如果他们被交给提出引渡要求的国家去面对法律诉讼，那么他们在被拘捕国家的权利将被侵犯。此前有的抗争会持续数月甚至数年。





孟晚舟被捕正处于美中贸易谈判的关键时期，外界担心此事可能会破坏两国的贸易谈判计划。





白宫周四表示，在两国首脑会晤前，特朗普不知道美国向加拿大提出引渡孟晚舟的要求。这一表态明显是不希望华为案影响与中国的贸易协商。





白宫经济顾问库德洛周五对 CNBC 表示，近期围绕中国科技巨头华为公司的争议不会影响美中贸易谈判。同日，特朗普在推特上说： “ 跟中国的谈判进展非常顺利 !"





中国政府显然对孟晚舟被捕感到愤怒。虽然中国商务部周四表示，中美两国元首会晤很成功，对在

90

天内达成协议充满信心，但中国外交部同日要求美国和加拿大立即

“

纠正错误行为

”

，恢复她的

“

人身自由

”

。（美国之音）

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