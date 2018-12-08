    • 2018年12月8日

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    华为CFO孟晚舟在温哥华出庭 被美方指控欺诈罪

    星期六, 十二月 08, 2018 , , ,

    加拿大检方周五表示，美国政府以欺诈罪为由，正寻求引渡中国科技巨头华为的CFO孟晚舟。

    温哥华当地时间上午1030分左右，针对华为CFO孟晚舟的保释听证会在不列颠哥伦比亚省最高法院如期举行，孟晚舟身着绿色上衣和长裤出庭。这次听证会将决定孟晚舟是否能够获得保释。

    加拿大检察官在法庭上表示，孟晚舟涉嫌欺诈罪，美国司法部在今年八月向她发出逮捕令。
    检方称，从2009年到2014年，华为涉嫌利用其在香港的非官方子公司“Skycom”在伊朗开展业务，违反了美欧对伊朗的制裁。作为“Skycom”首席财务官的孟晚舟并未如实说明“Skycom”和华为是同一家公司的事实，误导美国金融机构与“Skycom”进行生意往来，从事与对伊制裁相抵触的业务。

    路透社在2012年首次报道称，华为的合作伙伴“Skycom”向伊朗一家手机通讯公司出售了至少130亿欧元的惠普电脑设备，此举违反了对伊朗的制裁。

    “Skycom”的记录显示，孟晚舟在20082月至20094月期间担任公司董事。

    检方表示，如果孟晚舟在美国被定罪，她每一项控罪的最高刑期是30年，这令她有动机逃离加拿大，回到中国。中国没有和美国签署引渡条约。

    检方进一步指出，自“Skycom”20174月遭美国调查以来，孟晚舟就再没有去过美国。这意味着，孟晚舟意识到调查后，刻意避免前往美国。孟晚舟过去频繁赴美，并且她的儿子在波士顿上学。

    孟晚舟的辩护律师大卫·马丁（David Martin）表示，孟晚舟途经温哥华是为了和家人团聚，并且她将不会违反法律的保释令，因为这会令他的父亲-华为创始人任正非以及整个中国难堪。律师还提出，可以接受电子监视作为保释条件。

    马丁用幻灯片演示说，“Skycom”曾是华为的子公司，但后来被剥离，孟晚舟也离开了董事会。他还表示，美国对伊朗的制裁很复杂，实际上受到美国制裁的是在石油和能源领域，以及可能干扰通讯的技术领域。但华为和“Skycom”一直专注于民用电信服务，而不是军事设备。

    截至发稿，针对孟晚舟的保释听证会仍在进行中，如果周五的听证会未能达成结果。下一次听证会将于周一（1210日）继续进行。

    此外，决定孟晚舟是否会被引渡到美国的引渡听证会将与保释听证会分开举行。

    据路透社报道，根据美加引渡条约，被引渡者的罪行必须是两国都视为犯罪的行为。被诉人通常都会反抗引渡，理由是如果他们被交给提出引渡要求的国家去面对法律诉讼，那么他们在被拘捕国家的权利将被侵犯。此前有的抗争会持续数月甚至数年。

    孟晚舟被捕正处于美中贸易谈判的关键时期，外界担心此事可能会破坏两国的贸易谈判计划。

    白宫周四表示，在两国首脑会晤前，特朗普不知道美国向加拿大提出引渡孟晚舟的要求。这一表态明显是不希望华为案影响与中国的贸易协商。

    白宫经济顾问库德洛周五对CNBC表示，近期围绕中国科技巨头华为公司的争议不会影响美中贸易谈判。同日，特朗普在推特上说：跟中国的谈判进展非常顺利!"

    中国政府显然对孟晚舟被捕感到愤怒。虽然中国商务部周四表示，中美两国元首会晤很成功，对在90天内达成协议充满信心，但中国外交部同日要求美国和加拿大立即纠正错误行为，恢复她的人身自由。（美国之音）

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