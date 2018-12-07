华裔物理学家张首晟去世 之前其公司遭到美国政府调查

就在上个月，张首晟所创立的风险投资公司受到美国政府指控帮助中国获得美国的尖端技术和相关知识产权。





张首晟的家人通过多家中国媒体发表讣告，称其与抑郁顽强对抗后，在 12 月 1 日 “ 意外离世 ” ，终年 55 岁。





张首晟的家人在这份英文讣告中称，张首晟 “ 渴望通过科学研究见证世间的壮丽，他给整个世界带来了孜孜以求的精神。 ”





2018 年 11 月，美国贸易代表办公室（ USTR ）更新《 301 调查报告》，指中国利用风险投资帮助中国政府获得美国的尖端技术和相关知识产权，其中就包括丹华资本。





张首晟教授还是美国国家科学院（ NAS ）成员、美国人文与科学院（ AAAS ）院士和中国科学院外籍院士。





涉足中美





2009 年，张首晟入选俗称 “ 千人计划 ” 的中国海外高层次人才引进计划，被清华大学特聘为教授，自此开始在中美两边发展。





“ 千人计划 ” 是中国 2008 年开始实施的人才引进项目。根据该项目，中国将为重点创新项目、实验室、央企等从海外引进逾 2000 名人才。





张首晟在 2013 年当选中国科学院外籍院士。同一年，他与学生谷安佳创立丹华资本。





该公司称其专注于投资美国具有影响力的科技成果和商业创新，投资领域涵盖人工智能、虚拟与增强现实、大数据、区块链、企业级应用等具有颠覆性的新兴技术。





2018 年 11 月，美国贸易代表办公室（ USTR ）更新版《 301 调查报告》，指中国利用风险投资帮助中国政府获得美国的尖端技术和相关知识产权，其中就包括丹华资本。





公开资料显示，张首晟 1963 年出生于上海，祖籍江苏。他于 1983 年取得德国柏林自由大学物理学学士学位，后赴纽约州立大学修读物理学博士，师从杨振宁。





2007 年，张首晟预言并验证量子自旋霍尔效应，被《科学》杂志评为当年 “ 全球十大重要科学突破 ” 之一，他因此被汤森路透认为是最有可能获得诺贝尔奖的科学家之一。





2010 年，他获得由欧洲物理学会颁发的欧洲物理奖。 2012 年，他获得国际理论物理学领域最高奖 “ 狄拉克奖 ” （ Dirac Medal ）。至此，他已经获得过除诺贝尔奖之外几乎所有的重要物理奖项。





2017

年，他与华裔科学家王康隆、上海科技大学教授寇煦丰等团队合作，在《科学》杂志发表文章，证实马约拉纳费米子的存在，被命名为

“

天使粒子

”

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