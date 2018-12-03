中美贸易战“停火”增加中国政策回旋空间 提升短期风险偏好

中美两国元首 G20 会晤踩下经贸摩擦升级的 “ 刹车 ” ，双方同意停止相互加征新的关税。在国内经济下行压力日益加重、改革步入深水区背景下，这毫无疑问将增加中国政策的回旋余地，政策放松的必要性有所减弱；也有助于舒缓金融市场投资者紧绷神经，提升短期风险偏好，利多股市。





这同时也标志着中美贸易博弈步入下半场，未来谈判仍是关键，而博弈对策也由 “ 应变 ” 转为 “ 自强 ”, 中国要想破局根本上还应着眼于长期的改革开放。在 2019 年政策托底 “ 稳增长 ” 之际，新一轮改革深化仍需锐意进取。业内人士预计 12 月召开改革开放 40 周年纪念大会，将有更多实质性的 “ 开放 ” 措施落地。





“G20 习特会成果令人瞩目，如何看待其影响？我们认为，其直接影响不只是贸易，而且增加了国内政策的回旋余地。具体而言，国内政策宽松的必要性有所减弱。 ” 光大证券宏观团队点评称。





该团队认为，国内货币政策大幅宽松的必要性下降，房地产的严监管也难出现大幅变化，基建难超预期，但预计减税仍将继续；当前国内金融周期虽然已经转向，但楼市调整尚不充分，货币和楼市放松的约束仍然较大，如果贸易摩擦能得以缓和，就更没有必要大幅宽松。





此外，基建方面，预计对地方政府隐性债务的监管不会放松，明年基建投资增长在 7% 左右；而由于经济下行压力仍在，减税将继续推进。 2019 年将减税费应该不会低于今年的 1.3 万亿元人民币，其中增值税并档有难度，可能的操作方案或是在当前的税率基础上下调，不排除企业所得税税率和抵扣项或将也有所调整。





中央电视台 (CCTV) 新闻频道周日报导称，中美两国元首会晤达成共识，同意停止相互加征新的关税，双方就如何妥善解决存在的分歧和问题提出了一系列建设性方案，中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从美国购买适销对路的商品，逐步缓解贸易不平衡问题。双方同意相互开放市场，在中国推进新一轮改革开放进程中，使美方的合理关切得到逐步解决。





美国白宫则发表声明称，美方同意自明年 1 月 1 日起对 2,000 亿美元自中国进口商品征收的关税维持在 10% ，暂时不会提高至 25% ；倘若在 90 天内，中美双方未能就技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、农产品等贸易议题达成协议，那么关税税率仍将自 10% 提高至 25% 。此外，中方还同意自美国进口大量的农产品、能源、工业和其它产品，以缓解贸易失衡。





“ 这一信号标志着中美贸易博弈步入下半场，双方告别一蹴而就的幻想，直面长期相持的现实，进而形成 ‘ 短期压力缓和、长期博弈延续 ’ 的新格局。 ” 工银国际首席经济学家程实称，双方博弈方式将由 “ 全面 ” 偏向 “ 精准 ” ，大范围贸易制裁加码的可能性边际下降，有望改善全球复苏信心，但是部分领域的贸易博弈预计仍将阶段性起伏。





他认为，美国中期选举之后，遏制中国长期崛起、维护美国领先地位，已经成为美国两党共识。特朗普政府前期针对中国进行的战略布局，例如 “ 印太战略 ” 、美墨加协定 “ 毒丸条款 ” 、美欧日联合声明等，仍在继续发酵、伺机而动， “ 经济铁幕 ” 的真实威胁将长期存在 .





“ 博弈对策由 ‘ 应变 ’ 转为 ‘ 自强 ’ 。随着谈判窗口的开启，中国破局的关键，将转向以自强为中心，以改革开放为根本。新一轮改革开放的锐意进取，有望夯实中国在博弈长跑中的力量基础。 ” 程实称。





新华社今日发表国际时评称， G20 中美元首达成共识，无疑让全世界关心中美问题的人暂时松了一口气，也让人们坚信只要双方抱有解决问题的诚意，就没有解决不了的问题；此次会晤踩下了中美经贸摩擦进一步升级的 “ 刹车 ” ，但考虑到中美经济的体量和关系的复杂性，要想实质性解决问题注定任重道远。





** 未来谈判仍是关键，改革还需锐意进取 **





今年是中国改革开放 40 周年，国内经济下行压力加大，实体经济面临困境，社会失业压力和外部挑战均在加剧，中国如何平稳渡过经济社会转型期，确保 “ 稳字当先 ” 下加快推进各领域的市场化改革，成为决定中国未来命运的关键。





“ 以 G20 会谈为标志， 2019 年中美贸易战演进将进入到相对 ‘ 缓和 ’ 的阶段， ” 国泰君安宏观分析师花长春、张捷称， “G20 会谈最重要的意义是铺设后续的管道，即重启谈判。此次会谈不在于短期内达成整体性、广泛性的框架与协议，谈判的达成会在 2019 年上半年的某个时候，即我们对 90 天停火期后的谈判达成持乐观态度。 ”





他们认为，作为 G20 会面的延续， 12 月中下旬改革开放 40 周年纪念大会将高调定调 “ 开放 ” 。后续多个相关实质性政策 “ 开放 ” 措施将落地，涵盖金融业、服务业开放，甚至包括部分垄断行业（如能源等）的开放；美国所诉求的 “ 非公 ” 经济方面，将着重于国有企业补贴等的改革。





中国三季度 GDP 同比增速降至 6.5% 的九年半低位，最新发布的宏观经济先行指标传递出的信息亦不乐观，显示企业景气度持续下滑。国家统计局上周五公布的官方制造业 PMI 降至荣枯线，为两年多新低，非制造业 PMI 亦创下逾一年低点。





“ （ G20 中美元首会晤）意味着短期贸易冲突将暂缓升级，中期来看中国要降低对美依赖，重视其他贸易伙伴， ” 海通证券宏观分析师姜超和李金柳点评称， “ 中美贸易冲突具有长期性，根本上还应着眼长期，一是要继续扩大开放，在开放中提高国内产业竞争力，二是要大力减税鼓励企业研发投入、保护知识产权、实现创新强国，提升增长潜力。 ”





程实也表示，在 2019 年政策托底 “ 稳增长 ” 之际，新一轮改革深化仍需锐意进取。一方面，重点突破利益藩篱，放宽民营资本的市场准入，这不仅有望从根本上为民营、中小企业提供更广阔的发展空间，优化中国经济结构和微观活力，亦有助于营造 “ 竞争中性 ” 的市场环境，削弱发达国家施压中国的着力点。





另一方面，深入推进知识产权保护体制改革，全力突破关键领域的核心技术，加速制造业和服务业的高端化发展，同时平等保护外资企业的专利技术，进一步减少技术交流的外部阻力。





中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤日前表示，今年是改革开放 40 周年，改革开放大政方针已定，关键在狠抓落实。现在是一个行动胜过一打纲领的关键时刻，各方面落实的力度要大一点，责任心要强一点，敢于担当，快速行动。





** 提升短期风险偏好，助力 A 股反弹 **





最近两周 A 股成交低迷，投资者在等待 G20 峰会期间中美两国元首会晤的情况。如今贸易摩擦缓和，将舒缓近期由于中美贸易冲突不确定性而高度紧绷的金融市场情绪，短期提升风险偏好，利好股市。而如果美国加息提前结束， A 股机会更大。





招商证券宏观团队表示，中美再次回到谈判桌、暂缓明年 1 月 1 日进一步提升关税税率以及制定 90 天谈判计划等信息应该说超出市场预期，这将阶段性缓解中美贸易摩擦对市场的压制，风险资产价格可能将从中收益。





海通证券策略团队荀玉根、姚佩指出，就股市来说贸易摩擦缓和支持 A 股反弹继续。过去三周 A 股周成交量分别为 559 、 454 、 328 亿股，持续下滑的成交量说明临近 “ 习特会 ” 市场观望情绪加重，且前期双方贸易摩擦不断升级也是导致 A 股下跌的重要原因之一。





“ 我们的短期观点转为乐观，强调 A 股将迎来年内幅度最大的反弹，主要逻辑是跌幅深、估值低、国内政策宽松，中美贸易摩擦缓和改善了外围环境，减缓了经济下行压力，修复了市场情绪，预计 A 股反弹延续，并且幅度将会更高。 ” 他们称。





而且，如果未来美元指数不再进一步上升，新兴市场指数有望表现更强。而 A 股作为全球第三大股市和最大的新兴市场国家股市，全球视角下吸引力将提高，将进一步吸引外资加速流入， 2018 年前 11 个月陆港通北上资金流入 2,780 亿，预计全年流入 3,360 亿。





2019 年由于 A 股将纳入罗素富时指数，流入 A 股的被动资金将进一步上升，据该团队测算，通过 MSCI 与 FTSE 被动配置资金流入将为 240 亿美元，再考虑主动资金流入，预计全年流入 A 股外资的规模大概在 3,500-4,000 亿元左右。





中国股市沪综指 .SSEC 上周五收报 2,588.19 点，涨 20.75 点或 0.81% ；上周该指数累计上涨 0.34% ， 11 月则累计跌 0.56% 。





光大证券宏观团队也称，贸易摩擦缓和在情绪面将有助于短期提升风险偏好，家具、电子及通信设备、电气机械及器材等前期受影响较大的行业受益或较多，而且前期被错杀的板块也可能因此而受到支撑。





“ 从 6 月 19 日特朗普威胁再对中国 2,000 亿美元进口额外征收 10% 关税当日股市的表现来看，多个行业的股价跌幅明显超过了其利润率可能受到的冲击，显示出超调的迹象。 ” 该团队称，纺织、非金属矿及制品、金属制品、办公及电子设备、电气设备及仪器等五大行业因价格替代弹性较低且在美国市占率较高可能比较容易转嫁关税。





不过，荀玉根、姚佩指出，迎接黎明还要经历一段穿越黑暗的反复磨底时期，黎明曙光的信号是政策效果出现，回顾历史的政策转向，市场底出现的信号是政策落到实处，开始对基本面发挥效用，需要重点关注的是流动性的量价指标，如广谱利率下降、信贷放量、改革落地。（路透社）

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