英首相将称多国领袖准备与其签贸易协议 为脱欧协议拉票

英国首相特雷莎·梅周一将表示，多个国家的领导人希望在英国脱欧之后与其签订贸易协议，希望在12月11日议会投票前为她的脱欧协议再添一把火。
特雷莎·梅于11月与欧盟方面达成脱欧协议，将与欧盟保持密切的经贸关系；但她争取国内议员支持该协议的努力正面临越来越大的阻力。主要反对党--工党表示，如果特雷莎·梅在投票中遭遇挫败，将会发起对政府的不信任投票。
而特雷莎·梅所在的保守党内部成员对该协议也不买账，无论是主张英国彻底脱欧的人士，还是反对脱欧派均是如此。一个支持特雷莎·梅少数派政府的北爱尔兰政党已表态，将投下反对票。
在赴阿根廷参加20国集团(G20)会议后，特雷莎·梅将表示，她与几位领导人的会面显示，多个国家准备“尽快”就签订贸易协议展开协商。而迅速签订新的贸易协议，是英国脱欧派的一个重要诉求。
“一旦我们离开欧盟，就可以并且我们必将达成雄心勃勃的贸易协议，”据演讲摘录，特雷莎·梅将告诉议会，“40多年来，我们将首次拥有独立的贸易政策，我们将继续积极倡导开放经济和自由市场能够带来的各项好处。”
她会说她与热衷于达成贸易协议的领导人进行了会晤，其中包括东道主阿根廷、澳洲、智利和日本。 她将表示，英国希望根据日本与欧盟现有的伙伴关系协议，迅速与日本建立新的贸易安排。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost