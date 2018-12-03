英首相将称多国领袖准备与其签贸易协议 为脱欧协议拉票

英国首相特雷莎 · 梅周一将表示，多个国家的领导人希望在英国脱欧之后与其签订贸易协议，希望在 12 月 11 日议会投票前为她的脱欧协议再添一把火。





特雷莎 · 梅于 11 月与欧盟方面达成脱欧协议，将与欧盟保持密切的经贸关系；但她争取国内议员支持该协议的努力正面临越来越大的阻力。主要反对党 -- 工党表示，如果特雷莎 · 梅在投票中遭遇挫败，将会发起对政府的不信任投票。





而特雷莎 · 梅所在的保守党内部成员对该协议也不买账，无论是主张英国彻底脱欧的人士，还是反对脱欧派均是如此。一个支持特雷莎 · 梅少数派政府的北爱尔兰政党已表态，将投下反对票。





在赴阿根廷参加 20 国集团 (G20) 会议后，特雷莎 · 梅将表示，她与几位领导人的会面显示，多个国家准备 “ 尽快 ” 就签订贸易协议展开协商。而迅速签订新的贸易协议，是英国脱欧派的一个重要诉求。





“ 一旦我们离开欧盟，就可以并且我们必将达成雄心勃勃的贸易协议， ” 据演讲摘录，特雷莎 · 梅将告诉议会， “40 多年来，我们将首次拥有独立的贸易政策，我们将继续积极倡导开放经济和自由市场能够带来的各项好处。 ”





她会说她与热衷于达成贸易协议的领导人进行了会晤，其中包括东道主阿根廷、澳洲、智利和日本。 她将表示，英国希望根据日本与欧盟现有的伙伴关系协议，迅速与日本建立新的贸易安排。





英国政府表示，如果特雷莎

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梅的退欧协议被否决，可能会导致英国无协议退欧，那将造成严重的潜在经济后果。

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路透社

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