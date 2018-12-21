三星利润大涨 韩媒：感谢华为和苹果

《亚洲经济》

12

月

21

日报道称，三星电子的手机业务因竞争对手华为和苹果最近身陷负面新闻而获益颇丰。





《华尔街日报》

12

月

21

日报道称，汇丰控股有限公司（

HSBC Holdings

）和渣打集团（

Standard Chartered PLC

）已决定不再为华为提供新的银行服务和融资。此前他们与华为一直保持着密切关系，并积极参与融资。





报道称，华为的

5G

电信设备安全问题已蔓延至智能手机领域。

2018

年下半年开始，有关华为设备存在安全问题的报道层出不穷，消费者也开始担心华为手机的安全性。





作为三星电子的另一竞争对手，苹果最近也在忙于和高通公司（

Qualcomm

）打官司。高通公司起诉苹果侵犯专利，中国福建省福州市中级人民法院做出判决，禁止苹果向华出口、销售部分手机产品。





《亚洲经济》称，当前智能手机市场占有率排名第二和第三的两大手机制造企业面临危机，三星电子在此时抓住机遇，已经完成了新型智能手机处理装置的技术准备工作。同时，三星电子还将于

2019

年推出

“Galaxy S 10”

和折叠式智能手机

“Galaxy F

（暂定名称）

”

抢先占领手机市场。





对此，三星电子相关人士称，

“

最近竞争对手遇到了大大小小的问题，要感谢他们。但三星电子专注于自身的发展，对那些事情不太关心

”

。

（多维新闻）

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