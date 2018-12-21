康明凯被捕后人权疑遭受侵犯 中国外交部用孟晚舟遭遇回击

在北京时间 12 月 21 日召开的中国外交部例行记者会上，有记者问：据知情人士透露，中方从早到晚对被扣押的加拿大公民康明凯（ Michael Kovrig ）进行询问，不允许他与律师见面，只允许加拿大外交官每月对他进行一次领事探视。我知道中国政府表示他的合法正当权益得到了保障。中方真的认为这样的待遇是保障了他的合法权益吗？





中国外交部发言人华春莹称， “ 我不知道你说的这些是从哪个渠道听说的。是真的吗？我所知的是，中方依法保障了康明凯的各项合法权益和人道主义待遇，为加方履行正常的领事职务提供了必要协助。具体情况请问相关主管部门。 ”





华春莹反问道： “ 你很关心康明凯的各种待遇，但我不知道当时加方应美方要求非法拘押中国公民时，你们有没有关心过她的待遇和她的权益问题？ ”





中国媒体《环球时报》此前援引知情人士的话称，孟晚舟自 12 月 1 日被拘留，加拿大警方将她在机场扣留带到拘留所的路上，就给她戴了手铐，当晚按照程序带她去医院及回拘留所的路上也给她戴了手铐，而带她从拘留所到法庭（当天的保释听证会），以及庭审结束后去矫正中心途中，不仅给她带了手铐，还对她上了脚镣。





但在出席听证会时，加方并没有给孟晚舟带上任何具有强制性管束的器具，以上的知情人士称这只是加拿大为外界设置的假象，以告知孟晚舟在加拿大受到了人道主义的对待。





值得一提的是，在北京时间

12

月

10

日召开的中国外交部例行记者会上，有记者问，中方说孟晚舟的人权遭到侵害，具体是哪项人权？





对此，中国外交部发言人陆慷表示，

“

中加之间是有领事条约的，根据双边的领事条约规定，加拿大方面在对孟晚舟女士实施拘押的第一时间，应该向中国驻加拿大使领馆进行通报。但是很遗憾，我们并没有第一时间从加拿大政府方面得到这样的通报。

”





陆慷表示，

“

现在媒体上已经有一些披露和细节，孟女士在被拘押的过程中，包括对她采取的一些不人道措施，包括对她提供必要的医疗保障方面的措施，根本就没有到位。我们认为这是不人道的。

” （多维新闻）

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